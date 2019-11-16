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16 ноября 2019, суббота, 15:16 187
Кабмин 2019-11-16T15:16:45+02:00
Українські Новини
Гончарук и Маркарова обсудили с миссией МВФ открытие новой 3-летней программы

Гончарук и Маркарова обсудили с миссией МВФ открытие новой 3-летней программы

Миссия МВФ, Оксана Маркарова, Алексей Гончарук
Миссия МВФ. Фото: kmu.gov.ua
Миссия МВФ. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией Международного валютного фонда (МВФ) открытие новой 3-летней программы расширенного финансирования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"15 ноября 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой", - сказано в нем.

В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой 3-летней программы.

"Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных Президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон о анбандлинге. Последний уже подписал Президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", - отметил Гончарук.

Руководитель миссии МВФ в свою очередь отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк ожидает получения транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в 2019 году.

Это уже второй приезд миссии для обсуждения этого вопроса. Первый раз эксперты МВФ приезжали в середине сентября, однако никакого результата в течение двухнедельной работы достигнуто не было

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