Дружина Лещенка виступить у нічному клубі Москви

Дружина колишнього нардепа Сергія Лещенка, діджей Анастасія Топольська виступить в Росії. Про це вона написала у своєму Instagram. На своїй сторінці Dj Nastia повідомила, що в суботу, 7 грудня, відвідає Москву, де попрацює в нічному клубі "Мутабор". Посмотреть эту публикацию в Instagram This week I have 3 gigs: Thursday at @fabrikmadrid for @amelie_lens and her @exhaleofc ; Friday at @jaegeroslo in Norway and Saturday is my long-awaited come back to Moscow and most probably my new crush - @muta.bor ❤️ Can’t wait to start 😈 Pictures made during my debut in Montevideo couple of weeks ago at @omnia_producciones 📸 by @germandiazph 😎 #fabrikmadrid #jaegeroslo #mutabor Публикация от NASTIA (@nastia.dj) 4 Дек 2019 в 10:24 PST Як повідомляли Українські Новини, Сергій Лещенко увійшов у наглядову раду "Укрзалізниці". Крім того, Анастасія Топольская задекларувала за 2018 рік 3 мільйони гривень. Вона задекларувала виплату 377 тис. гривень засновниці інтернет-видання "Українська правда" Олені Притулі в рахунок основної суми позики (2,6 млн гривень), який числиться на Лещенко.