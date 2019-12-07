Дружина Лещенка виступить у нічному клубі Москви

Дружина колишнього нардепа Сергія Лещенка, діджей Анастасія Топольська виступить в Росії. Про це вона написала у своєму Instagram.

На своїй сторінці Dj Nastia повідомила, що в суботу, 7 грудня, відвідає Москву, де попрацює в нічному клубі "Мутабор".

Як повідомляли Українські Новини, Сергій Лещенко увійшов у наглядову раду "Укрзалізниці".



Крім того, Анастасія Топольская задекларувала за 2018 рік 3 мільйони гривень. Вона задекларувала виплату 377 тис. гривень засновниці інтернет-видання "Українська правда" Олені Притулі в рахунок основної суми позики (2,6 млн гривень), який числиться на Лещенко.