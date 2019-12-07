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  • В Одесі Mitsubishi влетів у вантажівку: є загиблий, троє постраждалих
07 грудня 2019, субота, 12:45 15
Події 2019-12-07T12:52:03+02:00
Українські Новини
В Одесі Mitsubishi влетів у вантажівку: є загиблий, троє постраждалих

В Одесі Mitsubishi влетів у вантажівку: є загиблий, троє постраждалих

Надежда Комендантова
смертельна ДТП, ДТП з фурою, ДТП з авто
Смертельне ДТП в Одесі. Фото: ВПП в Одеській області
Смертельне ДТП в Одесі. Фото: ВПП в Одеській області

На околиці Одеси вночі сталася смертельна ДТП – зіткнулися легковик Mitsubishi і вантажівка DAF. Водій першого автомобіля загинув на місці.

Про це повідомляє місцева патрульна поліція.

Аварія сталася на розі вулиці Грушевського і Ленінградського шосе. З'ясувалося, що водій Mitsubishi L 200 не витримав безпечну швидкість руху та дистанцію, і легковик влетів у DAF, який зупинився на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок ДТП водій Mitsubishi, чоловік 1974 року народження, загинув на місці. Ще трьох пасажирів доставили до лікарні. На місці працював слідчий.

Нагадаємо, у Миколаєві Lexus протаранив таксі, дві людини загинули.

Тим часом, під час розбору завалів, пов'язаних з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, рятувальники знайшли ще одне тіло. Таким чином, кількість загиблих зросла до п'яти осіб.

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