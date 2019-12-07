Смертельное ДТП в Николаеве: Lexus протаранил такси, двое погибших

На Октябрьском проспекте в Николаеве произошло смертельное ДТП – столкнулись автомобиль Lexus IS 300 и такси Daewoo Lanos.

Как сообщает местное издание "Новости N", Lexus ехал по проспекту на Южную улицу, но в районе перекрестка с Авангардной водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло на встречную полосу, где он и врезался в ехавшее навстречу такси. От мощного удара Lanos буквально смяло в лепешку.

В результате ДТП на месте погибли водитель такси и пассажир. Водитель Lexus и сидевшая рядом с ним девушка получили серьезные травмы, их госпитализировали. Из-за ДТП из четырех полос движения на проспекте для проезда транспорта свободна лишь одна.

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