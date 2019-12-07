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07 грудня 2019, субота, 12:15 23
Судова влада 2019-12-07T12:25:58+02:00
Українські Новини
П'яним бігав з нацистським прапором на плечах: жителя Торецька засудили до двох років в'язниці

П'яним бігав з нацистським прапором на плечах: жителя Торецька засудили до двох років в'язниці

Надежда Комендантова
Нацистська символіка, Тюремний строк, прапор

Дзержинський міський суд засудив жителя Торецька Донецької області до 2 років обмеження волі за публічну демонстрацію прапора нацистської Німеччини 1935-1945 років.

Про це йдеться в повідомленні прес-служба облпрокуратури, передають Українські Новини.

За даними відомства, 5 вересня під час відзначення 76-ї річниці визволення Торецка від фашистських загарбників 40-річний місцевий житель у нетверезому стані бігав по території Меморіального комплексу "Слава" з нацистським прапором на плечах.

"За умисні дії, виражені в публічному використанні символіки нацистського тоталітарного режиму і грубому порушенні громадського порядку і явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося винятковим цинізмом, суд призначив хулігану покарання у вигляді 2 років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 5 листопада Бужанський заявив про намір розробити і внести на розгляд Ради законопроект про неприпустимість вшанування осіб, які служили в будь-яких військових і поліцейських підрозділах, які визнані злочинними організаціями, а так само брали участь у Голокості.

Тим часом, Мендель опублікувала фото з прапорами "ЛНР" у своєму Twitter.

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