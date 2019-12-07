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07 грудня 2019, субота, 08:13 6
Силові структури 2019-12-07T08:45:02+02:00
Українські Новини
Загострення в зоні ООС: кількість обстрілів зросла, два воїни ЗСУ травмовані

Загострення в зоні ООС: кількість обстрілів зросла, два воїни ЗСУ травмовані

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook
Донбас Фото: Штаб ООС Facebook

6 грудня російські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових отримали бойові травми.

Як повідомляється в звіті штабу ООС, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінського домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Водяного, Павлополя, Миколаївки, Лебединського, Новолуганського, Луганського, Троїцького та Кримського.

"Вчора, 6 грудня, бойові травми отримали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил", - повідомили в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, 2 грудня бойовики жодного разу не обстріляли позиції сил ООС. Також штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень. Тим часом українські військові показали зворушливі фото з чотирилапими друзями.

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