Сегодня боевики ни разу не обстреляли позиции сил ООС

Боевики ни разу не обстреляли позиции Операции объединенных сил (ООС) в понедельник.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в нем.

Неизменной остается ситуация в городе Марьинка Донецкой области, где обесточены около 60 частных домов.

Украинские ремонтные бригады готовы, но не могут начать восстановление электроснабжения, ведь гарантий соблюдения режима прекращения огня со стороны боевиков нет.

В районе Станицы Луганской проходит обследование грунтовых дорог, ведущих к железнодорожным путям.

Перевозки населения между восстановленным мостом и пунктом пропуска "Станица Луганская" осуществляется автобусами и электромобилем.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, обстановка остается стабильной.

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области разобраны 3 вспомогательных сооружения.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза обстреляли позиции Операции объединенных сил в воскресенье, потерь в результате обстрелов не было. При этом пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) заявляет, что в ноябре потери боевиков составили 107 человек.

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 29 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб.