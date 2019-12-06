"Венеціанська комісія" вважає судову реформу загрозою судовій системі

Європейська комісія "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") вважає судову реформу загрозою стабільності і незалежності судової системи.

Про це йдеться в повідомленні на сайті офісу Ради Європи в Україні, передають Українські Новини.

Закон № 193 передбачає нові правила зі структури та ролі Вищої ради правосуддя (ВРП), за складом і статусом Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), вдвічі зменшує кількість суддів Верховного Суду і вводить суворі дисциплінарні заходи щодо суддів і членів ВРП і ВККС.

Венеціанська комісія вітає той факт, що два органи судового управління були зближені, а також відмову від наміру поширити Закон про очищення влади (люстрації) на голів ВККС та Державної судової адміністрації, які були на посадах між 2013 і 2019 роками.

Венеціанська комісія нагадує, що реформа процесу добору суддів та нового складу Верховного Суду України, який почав свою роботу в січні 2018 року, була "помітним удосконаленням системи, яка існувала раніше".

"Ініціювання після виборів чергової реформи, яка призводить до суттєвих змін у складі Верховного Суду, дає сигнал як суддям, так і широкій громадськості, що від волі відповідної більшості в парламенті залежить, чи залишаться на посаді судді вищого суду чи ні. Це очевидна загроза їх незалежності", - заявляє Венеціанська комісія.

Також Комісія зазначає, що положення про скорочення кількості суддів Верховного Суду до 100 фактично означає повторне оцінювання, і його слід скасувати.

Крім того, скорочення кількості суддів викличе ще більшу затримку в розгляді справ і поставить під загрозу функціонування Верховного Суду.

Мета зменшити кількість суддів буде досягнута на більш пізньому етапі, після того, як будуть розглянуті поточні справи, а фільтри розподілу нових справ почнуть застосовуватися.

Комісія зазначає, що дисциплінарна процедура має бути спрощена: оскарження дисциплінарних рішень Вищої ради правосуддя повинно бути покладено безпосередньо на Верховний Суд, а не на нереформовані Київський міський адміністративний суд та апеляційний адміністративний суд.

Повний текст цього висновку буде опублікований до кінця дня 9 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, генсек Ради Європи стурбований судовою реформою Зеленського.

Тим часом закон про скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 набрав чинності.