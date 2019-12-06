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06 грудня 2019, пʼятниця, 20:44 8
Силові структури 2019-12-06T20:45:51+02:00
Українські Новини
Бойовики 10 разів порушили режим тиші: травмований військовий

Бойовики 10 разів порушили режим тиші: травмований військовий

Валерия Назаренко
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Бойовики, Донбас
ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 6 грудня, 1 український військовослужбовець травмований.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики 5 разів обстріляли українські позиції біля Новолуганского та Луганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив також 5 обстрілів укріплень Об'єднаних сил біля Авдіївки, Павлополя, Водяного та Миколаївки.

Бойову травму отримав 1 військовослужбовець збройних сил. В районі населеного пункту Мар'їнка завершені аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомляли Українські Новини, 2 грудня бойовики жодного разу не обстріляли позиції сил ООС.

Також штаб ООС назвав втрати бойовиків за тиждень.

Тим часом українські військові показали зворушливі фото з чотирилапими друзями.

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