Протизаплідні таблетки можуть зменшувати важливу частину мозку жінок, - дослідження

В той час, як у США розробили новий протизаплідний засіб,нове дослідження, яке стало можливим лише нещодавно завдяки досягненням в технології МРТ показало, що протизаплідні таблетки можуть впливати на розмір або навіть зменшувати частину жіночого мозку.

Дослідження проводили в США в 2015-2017 років серед майже шести мільйонів жінок, які використовували одну з форм оральної контрацепції, пише Study Finds.

Згідно з дослідженням, жінки, які приймають протизаплідні таблетки, мають значно менший обсяг гіпоталамуса. Гіпоталамус - одна з найважливіших областей мозку, і він бере участь майже у всьому, чим щодня займається людина: апетит, статевий потяг, загальний настрій, температуру тіла, характер сну і частоту серцевих скорочень. Розташований біля основи мозку над гіпофізом, гіпоталамус також виробляє необхідні гормони.

Крім їх основного використання як форми контролю народжуваності, багато жінок також використовують оральні контрацептиви для лікування нерегулярних періодів, прищів, ендометріозу, судом і синдрому полікістозних яєчників.

Для дослідження автори дослідження зібрали 50 здорових жінок, які в цей час приймали протизаплідні таблетки. Кожна жінка пройшла МРТ, а потім був використаний перевірений підхід для розрахунку індивідуальних обсягів гіпоталамуса.

"Ми виявили суттєву різницю в розмірах структур мозку між жінками, які приймали оральні контрацептиви, і тими, хто не приймав", - додає доктор Ліптон.

Щоб було ясно, доктор Ліптон і його команда охарактеризували своє дослідження як "попереднє" і підкреслили необхідність подальших досліджень з цього питання. При цьому було також зазначено, що було виявлено, що менший обсяг гіпоталамуса пов'язаний з посиленням почуття гніву і демонструє сильну кореляцію з депресією.

Тим не менш, важливо зазначити, що під час дослідження не було виявлено достовірної кореляції між обсягом гіпоталамуса і когнітивними показниками.

Дослідження планується представити на щорічних зборах Радіологічного товариства Північної Америки (RSNA) в Чикаго.

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