Достаточно одной таблетки в месяц: в США исследователи разработали новое противозачаточное средство

В США ученые разработали новую противозачаточную таблетку, которую достаточно принимать один раз в месяц. Об этом предает Российская служба ВВС.

Отмечается, что проглоченная таблетка остается в желудке несколько недель, медленно выбрасывая в организм женщины гормоны, препятствующие овуляции. При этом таблетка не переваривается благодаря антикислотному покрытию, которое защищает от воздействия желудочного сока.

Финансировал исследования фонд Билла и Мелинды Гейтс. Контрацептив уже прошел тесты на свиньях, и команда разработчиков надеется, что клинические испытания на людях начнутся в ближайшие годы.

Авторы разработки - специалисты Гарварда и Массачусетского технологического института - говорят, что новое противозачаточное средство даст больше свободы женщинам, желающим предохраняться, - нет риска пропустить ежедневный прием гормональной таблетки.

Опросы показывают, что почти половина женщин иногда забывает принять таблетку или делает это в неправильное время дня. Из-за этого реальная эффективность гормональных таблеток опустилась до 91% (то есть беременность наступает у девяти из 100 принимающих их женщин).

Прототип нового средства сделан в форме звездочки, размер растворимой капсулы предполагает, что проглотить ее, хоть и с трудом, но можно - в таких выпускают, например, рыбий жир.

Попав в желудок, "звездочка" раскрывается, как цветок из шести лепестков - в каждом запас гормонов. Звездочка слишком большая, чтобы пройти дальше в кишечник. В течение нескольких недель из "лепестков" высвобождается действующее вещество, пока наконец пустая оболочка не выводится из организма.

Доктор Джованни Траверсо из Медицинской школы Гарварда, разработавший ежемесячный контрацептив совместно с коллегами из MIT, объясняет:

"Наши исследования предполагают, что проблем с пищеварением и опорожнением быть не должно, пищевод не должен блокироваться. Мы ставим безопасность во главу угла".

Фонд Гейтсов теперь финансирует работы по превращению прототипа в лекарство - этим занимается биотехнологическая компания Lyndra. Ее специалисты уже начали испытывать "звездочку" на нескольких пациентах - только оболочку, без действующих веществ. Фармакологи хотят удостовериться, что такая форма доставки лекарства в организм безопасна и подходит для других случаев - лечения малярии, например.

Профессор факультета сексуального и репродуктивного здоровья Королевского колледжа акушеров и гинекологов Диана Мансур считает, что перспективы у такого контрацептива есть.

"Концепция орального контрацептива, который достаточно принимать раз в месяц, привлекательна и потенциально расширяет выбор для женщин. Теоретически он может быть более эффективен, чем таблетки для ежедневного приема...Разработка находится еще пока на очень ранней стадии. Мы с нетерпением ждем дальнейших исследований в этой области", - добавляет Мансур.

Руководитель благотворительной организации для подростков Brook Анатоль Менон-Йоханссон отзывается о новой таблетке положительно:

"Это мощный прорыв в контрацепции, хорошо, что расширяется спектр доступных методов. Но нужно дополнительно поработать над лекарством, чтобы удостовериться, что высвобождаемая доза достаточна для подавления овуляции. И затем нужны будут испытания на людях".

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