Спецслужби Росії і Китаю зацікавилися Фінляндією

Фінською стратегічною інфраструктурою цікавляться все більше іноземних служб розвідок, найбільше проявляють інтерес до Фінляндії спецслужби Росії та Китаю.

Про це йдеться в огляді поліції безпеки Фінляндії SUPO, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Під стратегічною інфраструктурою маються на увазі різні види суспільно важливої діяльності, наприклад, банківська та інвестиційна сфера, логістика та охорону здоров'я.

Згідно з інформацією SUPO, у Фінляндії постійно перебуває кілька десятків іноземних агентів. Крім того, щорічно приблизно така ж кількість агентів спецслужб приїжджають до Фінляндії для виконання коротких оперативних завдань.

В огляді також йдеться про те, що іноземні служби розвідки діють у Фінляндії послідовно і методично.

Інтерес іноземних спецслужб до актуальних подій може змінюватися, однак при цьому головними сферами інтересу залишаються прогнозування політичних дій Фінляндії і вплив на політичні рішення.

Відповідно до огляду, крім шпигунства Фінляндія також постійно стає об'єктом кібератак, метою яких є надання впливу або моніторинг рівня технологічної безпеки.

Крім органів державного управління, предметом шпигунства може виявитися обмін інформацією між компаніями, а також особисте листування конфіденційного змісту.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Фінляндії відвідає лінію розмежування на Донбасі.

Також 12 вересня Президент Фінляндії Саулі Нііністе відвідав Україну, де разом з Президентом Володимиром Зеленським підписав угоду про захист інформації з обмеженим доступом.