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06 грудня 2019, пʼятниця, 19:16 13
Світ 2019-12-06T21:45:02+02:00
Українські Новини
Спецслужби Росії і Китаю зацікавилися Фінляндією

Спецслужби Росії і Китаю зацікавилися Фінляндією

Ярина Вацяк
Фінляндія, Китай, Росія, Спецслужби Росії

Фінською стратегічною інфраструктурою цікавляться все більше іноземних служб розвідок, найбільше проявляють інтерес до Фінляндії спецслужби Росії та Китаю.

Про це йдеться в огляді поліції безпеки Фінляндії SUPO, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Під стратегічною інфраструктурою маються на увазі різні види суспільно важливої діяльності, наприклад, банківська та інвестиційна сфера, логістика та охорону здоров'я.

Згідно з інформацією SUPO, у Фінляндії постійно перебуває кілька десятків іноземних агентів. Крім того, щорічно приблизно така ж кількість агентів спецслужб приїжджають до Фінляндії для виконання коротких оперативних завдань.

В огляді також йдеться про те, що іноземні служби розвідки діють у Фінляндії послідовно і методично.

Інтерес іноземних спецслужб до актуальних подій може змінюватися, однак при цьому головними сферами інтересу залишаються прогнозування політичних дій Фінляндії і вплив на політичні рішення.

Відповідно до огляду, крім шпигунства Фінляндія також постійно стає об'єктом кібератак, метою яких є надання впливу або моніторинг рівня технологічної безпеки.

Крім органів державного управління, предметом шпигунства може виявитися обмін інформацією між компаніями, а також особисте листування конфіденційного змісту.

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Фінляндії відвідає лінію розмежування на Донбасі.

Також 12 вересня Президент Фінляндії Саулі Нііністе відвідав Україну, де разом з Президентом Володимиром Зеленським підписав угоду про захист інформації з обмеженим доступом.

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