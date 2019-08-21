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21 августа 2019, среда, 20:50 47
Европа 2019-08-21T21:15:11+03:00
Українські Новини
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ

В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ

Саули Ниинисте. Фото: Mashable
Саули Ниинисте. Фото: Mashable

Президент Финляндии Саули Ниинисте намерен посетить Украину с визитом. Об этом он сообщил после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель, и, насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", - сказал Ниинисте.

Отметим, в Офисе президента Украины пока не информируют о визите главы Финляндской Республики.

Как сообщали Українськi Новини, Финляндия не будет вступать в НАТО из-за угроз со стороны России. Финляндия призвала Россию обеспечить Сенцову необходимое лечение.

Также ранее сообщалось, что правительство Финлядии объявило, что Россия могла "сломать" систему GPS во время учений НАТО.

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