В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ

Президент Финляндии Саули Ниинисте намерен посетить Украину с визитом. Об этом он сообщил после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Европейская правда".\r\n"Мы успели немного поговорить об Украине. Я собираюсь туда с визитом через несколько недель, и, насколько мне стало понятно, выполняются определенные практические инициативы и практическая работа, и со своей стороны я буду поддерживать такое развитие", - сказал Ниинисте.\r\nОтметим, в Офисе президента Украины пока не информируют о визите главы Финляндской Республики.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Финляндия не будет вступать в НАТО из-за угроз со стороны России. Финляндия призвала Россию обеспечить Сенцову необходимое лечение.\r\nТакже ранее сообщалось, что правительство Финлядии объявило, что Россия могла "сломать" систему GPS во время учений НАТО.