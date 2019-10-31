Министр иностранных дел Финляндии посетит линию разграничения на Донбассе

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетит Украину 31 октября -1 ноября, в том числе линию разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы МИДа Финляндии, передают Українські Новини.

В ходе визита Хаависто встретится с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Министр иностранных дел Финляндии намерен обсудить с Пристайко двухсторонние отношения, ситуацию на востоке Украины, дела Европейского Союза и процесс реформ в Украине.

Также он совместно с заместителем министра иностранных дел Егором Божком посетит линию разграничения на востоке страны.

В сообщении отмечается, что восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире и Финляндия готовит дополнительный пакет на 600 тыс. евро для разминирования.

С 2014 года Финляндия предоставила 48 млн евро на поддержку Украины.

Как сообщали Українські Новини, 12 сентября Президент Финляндии Саули Ниинисте посетил Украину, где совместно с Президентом Владимиром Зеленским подписал соглашение о защите информации с ограниченным доступом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Финляндии подал в отставку из-за провала крупнейшей медреформы