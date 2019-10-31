подписаться на рассылку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
31 октября 2019, четверг, 17:40 177
Внешняя политика 2019-10-31T17:43:46+02:00
Українські Новини
Министр иностранных дел Финляндии посетит линию разграничения на Донбассе

Министр иностранных дел Финляндии посетит линию разграничения на Донбассе

Финляндия, война на Донбассе, линия разграничения, Саули Ниинистё

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетит Украину 31 октября -1 ноября, в том числе линию разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы МИДа Финляндии, передают Українські Новини.

В ходе визита Хаависто встретится с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Министр иностранных дел Финляндии намерен обсудить с Пристайко двухсторонние отношения, ситуацию на востоке Украины, дела Европейского Союза и процесс реформ в Украине.

Также он совместно с заместителем министра иностранных дел Егором Божком посетит линию разграничения на востоке страны.

В сообщении отмечается, что восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире и Финляндия готовит дополнительный пакет на 600 тыс. евро для разминирования.

С 2014 года Финляндия предоставила 48 млн евро на поддержку Украины.

Как сообщали Українські Новини, 12 сентября Президент Финляндии Саули Ниинисте посетил Украину, где совместно с Президентом Владимиром Зеленским подписал соглашение о защите информации с ограниченным доступом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Финляндии подал в отставку из-за провала крупнейшей медреформы

 

Больше новостей о: Финляндия война на Донбассе линия разграничения Саули Ниинистё

Архив
Новости
"Слуга народа" собирает подписи за выражение недоверия Рабошапке 20:00
Генпрокурор Рябошапка избегает объяснений по прокурору Кулику, - СМИ 19:59
В Украине создали ВСК о расследовании пожаров на складах боеприпасов 19:43
Гончарук похвастался, что украинские дороги к зиме готовы 19:38
Военный разведчик опубликовал свои фото в ООС с геолокацией и получил штраф 19:32
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
В Золотом разведение, Зеленский обещает прорыв, а Гончарук уже поборол коррупцию 07:00 Мнение
Мы были слишком малы и тесны для такого влиятельного политика, - Богдан о Данилюке 13:43
Вячеслав Чечило: Если Порошенко в ближайшее время не сядет, то садить будет он 11:23 Мнение
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час 11:30
больше новостей
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Кассовые аппараты для бизнеса в смартфоне будут стоить от тысячи гривен 11:35
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК 08:14
Горбатюку в связи с увольнением выплатили почти миллион гривен 10:23
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok