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06 грудня 2019, пʼятниця, 18:25 6
Силові структури 2019-12-06T18:26:57+02:00
Українські Новини
ДБР завершило розслідування вбивства 5-річного хлопчика поліцейськими в Переяславі

ДБР завершило розслідування вбивства 5-річного хлопчика поліцейськими в Переяславі

Валерия Назаренко
ДБР, Роман Труба, вбивство, Кирило Тлявов
Кирило Тлявов. Фото: 112
Кирило Тлявов. Фото: 112

Державне бюро розслідувань завершило розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі Київської області.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства Кирила Тлявова. Сторона звинувачення визнала докази, зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів стосовно чотирьох підозрюваних - всіх, хто був учасником тієї трагічної події", - написав Труба.

Директор бюро зазначив, що після ознайомлення з матеріалами справи обвинувальний акт буде направлено до суду.

Як повідомляли Українські Новини, 27 листопада Голосіївський районний суд Києва продовжив до 1 січня 2020 року арешт 4 підозрюваних у причетності до вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі.

31 травня поліцейські під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам та іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

В ході стрільби поліцейські потрапили у 5-річну дитину, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований, але через 3 дні помер.

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