ДБР завершило розслідування вбивства 5-річного хлопчика поліцейськими в Переяславі

Державне бюро розслідувань завершило розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі Київської області.

Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.



"Слідчі ДБР завершили досудове розслідування вбивства Кирила Тлявова. Сторона звинувачення визнала докази, зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів стосовно чотирьох підозрюваних - всіх, хто був учасником тієї трагічної події", - написав Труба.



Директор бюро зазначив, що після ознайомлення з матеріалами справи обвинувальний акт буде направлено до суду.



Як повідомляли Українські Новини, 27 листопада Голосіївський районний суд Києва продовжив до 1 січня 2020 року арешт 4 підозрюваних у причетності до вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі.



31 травня поліцейські під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевим банкам та іншим предметам, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.



В ході стрільби поліцейські потрапили у 5-річну дитину, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.



В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований, але через 3 дні помер.