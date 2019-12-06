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06 грудня 2019, пʼятниця, 17:36 17
Силові структури 2019-12-06T19:30:03+02:00
Українські Новини
Затриманому на кордоні з Кримом депутату "Єдиної Росії" повідомили про підозру

Затриманому на кордоні з Кримом депутату "Єдиної Росії" повідомили про підозру

Валерия Назаренко
Єдина Росія, прокуратура Криму, підозра, Ігор Кучерявий
Ігор Кучерявий. Фото: Facebook/ Ігор Кучерявий
Ігор Кучерявий. Фото: Facebook/ Ігор Кучерявий

Прокуратура Криму повідомила члену "севастопольського політради партії "Єдина Росія" Ігорю Кучерявому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 6 грудня 2019 року, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим слідчими Головного управління СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), громадянину України, члену Севастопольського регіонального політради партії "Єдина Росія", - сказано в ньому.

За версією слідства, підозрюваний у березні 2014 року був учасником організації "Автоканал Севастополя", яка через канали зв'язку координувала роботу "самообороновців".

Крім того, зазначено, що він був причетний до організації та забезпечення роботи блокпостів в Севастополі, спостереження за окремими військовими частинами України і ділянками, де відбувалося голосування на так званому "загальнокримському референдумі".

Прокуратура АР Крим готує клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня Служба безпеки України затримала депутата від "Єдиної Росії" Ігоря Кучерявого, який приїхав отримати український паспорт, на кордоні з анексованим Росією Кримом.

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