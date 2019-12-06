Через матч "Динамо" - "Зоря" київський метрополітен обмежить вхід на три станції 8 грудня

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" заявляє про можливе обмеження входу пасажирів на станції "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" через проведення футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ) у Національному спортивному комплексі "Олімпійський" у неділю, 8 грудня. Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини. "У неділю, 8 грудня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок о 17:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Зоря" (Луганськ) можливі деякі зміни в роботі столичного метрополітену", - йдеться в ньому. Зазначається, що після закінчення футболу, з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Як повідомляли "Українські Новини", в київському метро знову виникли проблеми з оплатою проїзду банківської картою. Нагадаємо, Київрада ввів нові правила користування метрополітеном.