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06 грудня 2019, пʼятниця, 16:25 133
Суспільство 2019-12-06T19:30:04+02:00
Українські Новини
Чорновіл в червоному платті похвалилася автоматом зі снайперським прицілом

Чорновіл в червоному платті похвалилася автоматом зі снайперським прицілом

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Тетяна Чорновіл, Автомат

Колишній народний депутат України Тетяна Чорновіл опублікувала у своєму Telegram-каналі відео, в якому вона закликає всіх виходити на Майдан 8 грудня і боротися за Україну.

На відео Чорновіл одягнена в червону сукню і виголошує свою промову в невідомому приміщенні, після чого бере в руки автомат і позує перед камерою. Автомат схожий на АК-74 зі складним прикладом, проте це може бути і муляж.

"Україна зараз твердо стоїть на ногах. Україна успішно бореться, але навіть якщо б боротьба була безнадійною, все одно треба боротися. Тому що, коли ти борешся, ти хоча б маєш шанс і не впадаєш у відчай. Коли ти борешся, тебе не чекають жахи капітуляції, бо тебе вже не буде", – сказала Чорновіл.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Чорновіл влаштувала істерику в ГБР і прорвалася до Труби.

А до цього Чорновіл подряпала журналіста і відібрала телефон на суді над Пашинським.

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