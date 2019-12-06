Чорновіл в червоному платті похвалилася автоматом зі снайперським прицілом

Колишній народний депутат України Тетяна Чорновіл опублікувала у своєму Telegram-каналі відео, в якому вона закликає всіх виходити на Майдан 8 грудня і боротися за Україну.

На відео Чорновіл одягнена в червону сукню і виголошує свою промову в невідомому приміщенні, після чого бере в руки автомат і позує перед камерою. Автомат схожий на АК-74 зі складним прикладом, проте це може бути і муляж.

"Україна зараз твердо стоїть на ногах. Україна успішно бореться, але навіть якщо б боротьба була безнадійною, все одно треба боротися. Тому що, коли ти борешся, ти хоча б маєш шанс і не впадаєш у відчай. Коли ти борешся, тебе не чекають жахи капітуляції, бо тебе вже не буде", – сказала Чорновіл.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Чорновіл влаштувала істерику в ГБР і прорвалася до Труби.

А до цього Чорновіл подряпала журналіста і відібрала телефон на суді над Пашинським.