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06 грудня 2019, пʼятниця, 16:27 21
Світ 2019-12-06T19:00:03+02:00
Українські Новини
Ангела Меркель вперше в житті відвідала Аушвіц

Ангела Меркель вперше в житті відвідала Аушвіц

Елизавета Кесельман
Аушвіц-Біркенау, Німмеччина, Польща, Нацизм, Ангела Меркель
Аушвіц-Біркенау.Фото: pixabay
Аушвіц-Біркенау.Фото: pixabay

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше відвідала меморіальний музей в Освенцимі за місяць до 75-річчя з дня визволення в'язнів радянськими військами. Про це передає Російська служба ВВС.

Наголошується, що Меркель разом з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким пройшла через сумнозвісні ворота з написом "Arbeit Macht Frei" ("Праця звільняє") і взяла участь у церемонії покладання вінків до Стіни смерті.

Меркель вирішила відвідати меморіальний музей зараз - на випадок, якщо їй доведеться піти у відставку раніше запланованого.

У ході візиту Меркель відвідає інші об'єкти музею та виступить з промовою на заході, присвяченому десятиріччю фонду "Аушвіц-Біркенау". Фонд був заснований у 2009 році для збереження меморіального комплексу, Німеччина є його найбільшим спонсором.

Однією з цілей цього візиту було оголосити про велику грошову пожертву у розмірі 60 млн євро, які підуть на підтримку музейних об'єктів, в тому числі - на консервацію 30 цегляних бараків у Біркенау (Бжезинке).

В концтаборі Аушвіц-Біркенау в роки Другої Світової війни загинуло більше мільйона людей. Головним чином це були євреї з Польщі та інших європейських країн, а також цигани, комуністи, гомосексуали і представники інших груп населення, неугодних фашизму.

Ангела Меркель визнала відповідальність Німеччини за насильство, вчинене нацистським режимом. 3 з 3,2 млн польських євреїв були вбиті нацистами в роки війни. Всього під час Голокосту в Європі були вбиті 6 млн євреїв.

Раніше Ангела Меркель відвідувала з офіційним візитом Бухенвальд і Дахау в Німеччині, але в польському таборі смерті в Освенцимі вона побувала вперше.

У грудні 2018 року Меркель залишила посаду лідера Християнсько-демократичного союзу. Також вона оголосила, що не планує бути канцлером Німеччини після 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше німці вибачилися перед усім єврейським населенням за меморіал з "прахом" жертв Голокосту.

Крім того, німецька влада представили уніформу зі свастикою як аспект "ретро-моди".

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