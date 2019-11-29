Немецкие власти представили униформу со свастикой как аспект "ретро-моды"

Министерство обороны Германии принесло извинения за пропаганду нацизма на военной форме, опубликованное в Instagram. Об этом передает СNN.

В частности, Минобороны Германии опубликовало в Instagram-stories изображения униформы со свастикой, с подписью: "Также мода — это аспект. На сегодняшний день существуют элементы стиля высокой моды в военном стиле".

На правительственной пресс-конференции в Берлине представитель минобороны Кристиан Тильс заявил, что это "недопустимая ошибка", за которую министерство "просит прощения".

Он пояснил, что разговаривал с сотрудником, который разместил изображения, и упрекал его. Спикер также признал, что этот инцидент нанес ущерб репутации немецких военных, и заявил, что пост вызвал "значительное раздражение".

По данным немецкого министерства обороны, пресс-служба немецких вооруженных сил сделала серию фотографий в музее военной истории в Дрездене. Одно из изображений было униформой в фильме "Валькирия".

Фильм, основанный на реальных событиях. Это история героя сопротивления, полковника Клауса фон Штауффенберга, который возглавил заговор против Гитлера.

Немецкие военные извинились за инцидент в Twitter, заявив, что "любой экстремизм — это абсолютно не Бундесвер".

Liebe #Community, wir möchten uns entschuldigen! Uns ist gestern ein inakzeptabler Fehler unterlaufen. Wir haben ein Foto von einer Wehrmachtsuniform, die für einen Film genutzt wurde, gepostet. pic.twitter.com/SAcg4pMoqG — Bundeswehr (@bundeswehrInfo) 27 ноября 2019 г.

"Намерение состояло в том, чтобы показать фоторепортаж о многовековом влиянии униформы на моду. К сожалению, мы по ошибке опубликовали это из-за множества фотографий. Конечно, все это не должно было произойти. Сейчас мы расследуем, что пошло не так и как мы можем предотвратить это в будущем", - написали военные в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, ранее Rammstein выпустила провокационный клип про Третий рейх, что вызвао шквал негодования.

Также Германия извинилась перед Беларусью за преступления нацистов.