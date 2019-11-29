подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
  • Новости
  • Мир
  • Немецкие власти представили униформу со свастикой как аспект "ретро-моды"
29 ноября 2019, пятница, 16:24 408
Мир 2019-11-29T16:24:04+02:00
Українські Новини
Немецкие власти представили униформу со свастикой как аспект "ретро-моды"

Немецкие власти представили униформу со свастикой как аспект "ретро-моды"

Германия, Униформа, Военная форма, Нацизм, Свастика
Военная униформа со свастикой.Фото:CNN
Военная униформа со свастикой.Фото:CNN

Министерство обороны Германии принесло извинения за пропаганду нацизма на военной форме, опубликованное в Instagram. Об этом передает СNN.

В частности, Минобороны Германии опубликовало в Instagram-stories изображения униформы со свастикой, с подписью: "Также мода — это аспект. На сегодняшний день существуют элементы стиля высокой моды в военном стиле".

На правительственной пресс-конференции в Берлине представитель минобороны Кристиан Тильс заявил, что это "недопустимая ошибка", за которую министерство "просит прощения".

Он пояснил, что разговаривал с сотрудником, который разместил изображения, и упрекал его. Спикер также признал, что этот инцидент нанес ущерб репутации немецких военных, и заявил, что пост вызвал "значительное раздражение".

По данным немецкого министерства обороны, пресс-служба немецких вооруженных сил сделала серию фотографий в музее военной истории в Дрездене. Одно из изображений было униформой в фильме "Валькирия". 

Фильм, основанный на реальных событиях. Это история героя сопротивления, полковника Клауса фон Штауффенберга, который возглавил заговор против Гитлера.

Немецкие военные извинились за инцидент в Twitter, заявив, что "любой экстремизм — это абсолютно не Бундесвер".

 

"Намерение состояло в том, чтобы показать фоторепортаж о многовековом влиянии униформы на моду. К сожалению, мы по ошибке опубликовали это из-за множества фотографий. Конечно, все это не должно было произойти. Сейчас мы расследуем, что пошло не так и как мы можем предотвратить это в будущем", - написали военные в Twitter.

Как сообщали Українські Новини, ранее Rammstein выпустила провокационный клип про Третий рейх, что вызвао шквал негодования. 

Также Германия извинилась перед Беларусью за преступления нацистов.

Больше новостей о: Германия Униформа Военная форма Нацизм Свастика

Архив
Новости
Директор института демографии против электронной переписи населения 16:41
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Украинцы массово скупают детские автокресла 16:33 Инфографика
Немецкие власти представили униформу со свастикой как аспект "ретро-моды" 16:24
Зеленский и Путин могут обсудить транзит газа в Париже, - Песков 16:22
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
После обысков СБУ Зверобой повторила угрозу взорвать Зеленского 16:28
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Офис Президента начал игнорировать электронные заявления граждан 15:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
В Украине могут появится частные СИЗО по типу гостиниц 21:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok