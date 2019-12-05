Немцы извинились перед всем еврейским населением за мемориал с "прахом" жертв Холокоста

В Германии арт-активисты Центра политической красоты (ZPS) принесли извинения за художественнную инсталляцию, где хранился пепел жертв нацизма. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, в понедельник, 2 декабря перед парламентом в Берлине в качестве предупреждения канцлеру Ангеле Меркель об опасности сотрудничества с ультраправыми партиями был установлен арт-объект.

Организация сообщила, что урна содержала останки жертв, которые были обнаружены в 23 местах возле бывших нацистских лагерей в Германии, Польше и Украине. На импровизированном мемориале также был лозунг "Вспоминать — значит бороться".

"Мы хотели бы принести извинения всем пострадавшим, их родственникам и тем, кто выжил и чьи чувства мы оскорбили. Мы хотели бы также извиниться, особенно перед еврейскими учреждениями, организациями и людьми, которые считают, что наша работа нарушает мир", — говорится в заявлении.

Как сообщали Українські Новини, ранее немецкие власти представили униформу со свастикой как аспект "ретро-моды".

Кроме того, Германия извинилась перед Беларусью за преступления нацистов.