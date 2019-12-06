Під завалами згорілого в Одесі будинку людей, що вижили, вже не знайдуть, - ДСНС

Надії на те, що в будівлі згорілого коледжу залишаються вижили, немає. Про це заявив заступник начальника облуправління ДСНС в Одеській області Олександр Крицький, передає Думська. "Надії, що в будівлі залишаються вижили, немає. Всі приміщення, які не постраждали від вогню, обстежені. Людей там немає", - сказав він. З учорашнього вечора в будівлі триває розчищення завалови паралельний пошук людей на першому і другому поверхах. Станом на полудень п'ятниці вивезли вже більше 300 кубометрів сміття. Вчора в Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя. Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі. Крім того, в числі безвісти зниклих під час пожежі в Одесі директор інституту НАН. Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим.