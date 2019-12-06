Став відомий графік руху поїздів на 2019-2020 рік: змінилися маршрути і нумерації поїздів

"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху поїздів на 2019\/2020, який набрав чинності вже в цю неділю, 8 грудня. Крім змін у часі руху поїздів, Укрзалізниця призначила 8 нових поїздів в найбільш популярних напрямках. Про це повідомляється на офіційній сторінці Укрзалізниці facebook. Також кілька поїздів змінили свої маршрути прямування і для декількох напрямків компанія передбачила продовження маршрутів. "Вже в цю неділю почне діяти графік руху поїздів на 2019\/2020 роки. У ньому 185 пар пасажирських поїздів. Більше 90% поїздів у новому графіку - це швидкі і прискорені поїзди. У міжнародному сполученні: 20 пар поїздів з країнами Заходу; 17 пар - з країнами СНД. Крім того, Укрзалізниця призначила 8 нових поїздів в найбільш популярних напрямках", - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що призначено 8 нових поїздів, більшість з яких будуть курсувати в популярному західному напрямку: № 192\/291 Львів - Дніпро, № 203\/204 Львів - Дніпро, № 179\/180 Львів - Дніпро, № 129\/130 Полтава - Ворохта, № 201\/202 Львів - Ужгород, № 960\/961, 962\/963 Кошице - Мукачеве, № 241\/242 Дніпро - Одеса, № 233\/234 Київ - Вінниця. Для перевезень пасажирів у пікові періоди Укрзалізниця передбачила продовження маршрутів поїздів № 7\/8 Київ - Івано-Франківськ Чернівці, № 75\/76 Кривий Ріг - Київ та № 71\/72 Запоріжжя - Київ Ужгород, № 140\/139 Лисичанськ - Харків \/ Дніпро-Головний в Миколаїв. Крім цього, передбачені сезонні поїзда на літній період. Також у графіку руху 2019\/2020 кілька пасажирських поїздів змінили маршрути прямування. Зокрема, поїзд № 1\/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка курсувати через Гребінка - Полтава-Південна - Красноград - Лозова замість Гребінки - Полтави-Київської - Харків - Букіна, завдяки чому пасажири поїзда дістануться кінцевої станції в обох напрямках майже на 2:00 швидше. Також змінять маршрути прямування поїзда № 357\/358 Київ - Рахів, № 161\/162 Миколаїв - Київ, № 67\/68 Київ - Варшава, у зв'язку з чим кілька відкоригований графік руху цих поїздів. Також у новому графіку змінили нумерацію поїзди: № 63\/64 Дніпро - Одеса на № 53\/54, № 247\/248 Житомир - Одеса на № 131\/132, № 641\/642 Кишинів - Одеса на № 841\/842 , № 61\/62 Санкт-Петербург - Кишинів на № 361\/362, № 73\/74 Москва - Кривий Ріг № 95\/96, № 95\/96 Маріуполь - Бахмут на №77 \/ 78. Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" запустить 19 додаткових поїздів до новорічних свят: дати та напрямки. Також "Укрзалізниця" збільшила термін попередньої покупки квитків.