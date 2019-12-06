Став відомий графік руху поїздів на 2019-2020 рік: змінилися маршрути і нумерації поїздів

"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху поїздів на 2019/2020, який набрав чинності вже в цю неділю, 8 грудня. Крім змін у часі руху поїздів, Укрзалізниця призначила 8 нових поїздів в найбільш популярних напрямках. Про це повідомляється на офіційній сторінці Укрзалізниці facebook.

Також кілька поїздів змінили свої маршрути прямування і для декількох напрямків компанія передбачила продовження маршрутів.

"Вже в цю неділю почне діяти графік руху поїздів на 2019/2020 роки. У ньому 185 пар пасажирських поїздів. Більше 90% поїздів у новому графіку - це швидкі і прискорені поїзди. У міжнародному сполученні: 20 пар поїздів з країнами Заходу; 17 пар - з країнами СНД. Крім того, Укрзалізниця призначила 8 нових поїздів в найбільш популярних напрямках", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що призначено 8 нових поїздів, більшість з яких будуть курсувати в популярному західному напрямку: № 192/291 Львів - Дніпро, № 203/204 Львів - Дніпро, № 179/180 Львів - Дніпро, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львів - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачеве, № 241/242 Дніпро - Одеса, № 233/234 Київ - Вінниця.

Для перевезень пасажирів у пікові періоди Укрзалізниця передбачила продовження маршрутів поїздів № 7/8 Київ - Івано-Франківськ Чернівці, № 75/76 Кривий Ріг - Київ та № 71/72 Запоріжжя - Київ Ужгород, № 140/139 Лисичанськ - Харків / Дніпро-Головний в Миколаїв. Крім цього, передбачені сезонні поїзда на літній період.

Також у графіку руху 2019/2020 кілька пасажирських поїздів змінили маршрути прямування. Зокрема, поїзд № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка курсувати через Гребінка - Полтава-Південна - Красноград - Лозова замість Гребінки - Полтави-Київської - Харків - Букіна, завдяки чому пасажири поїзда дістануться кінцевої станції в обох напрямках майже на 2:00 швидше. Також змінять маршрути прямування поїзда № 357/358 Київ - Рахів, № 161/162 Миколаїв - Київ, № 67/68 Київ - Варшава, у зв'язку з чим кілька відкоригований графік руху цих поїздів.

Також у новому графіку змінили нумерацію поїзди: № 63/64 Дніпро - Одеса на № 53/54, № 247/248 Житомир - Одеса на № 131/132, № 641/642 Кишинів - Одеса на № 841/842 , № 61/62 Санкт-Петербург - Кишинів на № 361/362, № 73/74 Москва - Кривий Ріг № 95/96, № 95/96 Маріуполь - Бахмут на №77 / 78.

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