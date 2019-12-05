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05 декабря 2019, четверг, 05:30 118 Список
Общество 2019-12-05T06:15:02+02:00
Українські Новини
"Укрзализныця" запустит 19 дополнительных поездов к новогодним праздникам: даты и направления

"Укрзализныця" запустит 19 дополнительных поездов к новогодним праздникам: даты и направления

Анна Рудык
Дополнительные поезда, Укрзализныця, Поезд, Новогодние праздники
Поезд
Поезд

Акционерное общество "Укрзализныця" назначило 19 дополнительных поездов и продлило маршрут 7 поездов на период зимних праздников.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"На новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" уже назначила 19 дополнительных поездов в популярных направлениях. Еще 7 поездов для удобства пассажиров будут курсировать по продленными маршрутам. Всего в период зимних праздников "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов", - сказано в сообщении.

Согласно ему, были назначены дополнительные поезда

  • №181/182 "Киев - Львов" (из Львова 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря и 3, 4, 7, 8, 11, 12 января, из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря и 4, 5, 8, 9, 13 января);
  • № 197/198 "Киев - Ковель" (28, 30 декабря и 2, 4, 8, 10, 12 января);
  • №245/246 "Киев - Ворохта" (из Киева 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 2, 4, 6, 8, 10, 12 января; из Ворохты - 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января) ,
  • №202/201 "Жмеринка - Киев" (из Жмеринки 20 декабря, из Киева 12 января),
  • №216/215 "Жмеринка - Киев" (из Жмеринки 23 декабря, из Киева 14 января), №210/209 "Хмельницкий - Киев" (из Хмельницкого 21 декабря, из Киева 13 января),
  • №209/210 "Киев - Одесса" (из Одессы 20, 21 декабря),
  • №223/224 "Киев - Одесса" (29 декабря, 4, 7, 12 января), №2 05/206 "Покровск - Харьков" (22, 27, 28, 29, 30 декабря и 2, 4, 5, 8, 11, 12 января),
  • №168/168 "Львов - Одесса" (22, 27, 30 декабря и 2, 8 , 11 января),
  • №202/201 "Львов - Ужгород" (29 декабря и 1, 11 января), №204/203 "Львов - Днипро" (из Львова 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6 , 8, 10, 12, 14 января; из Днипра 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11, 13 января),
  • №781/782/774 "Черкассы - Киев - Шостка" (24, 31 декабря, 7 января),
  • №797/798 "Харьков - Запорожье" (31 декабря и 7 января),
  • №217/218 "Киев - Львов" (из Киева 21-30 декабря, 1-12 января, из Львова 21-31 декабря, 2-12 января),
  • №263/264 "Киев - Ивано-Франковск" (из Киева 14 января, из Ивано-Франковска 23 декабря)
  • №221/222 "Киев - Каменец-Подольский" (через день из Киева с 28 декабря по 13 января, из Каменец-Подольского с 29 декабря по 14 января),
  • №161/162 "Киев - Николаев" (из Киева 21, 23, 25, 29 декабря и 3, 9, 13 января, из Николаева 20, 22, 24, 28 декабря и 2, 8, 12 января),
  • №233/234 "Киев - Винница" (28, 30 декабря, 1, 3, 7, 11, 13 января).
  • Также на время зимних праздников были продлены маршруты поездов №72 "Запорожье - Киев до Чопа" (Из Запорожья ежедневно с 22 декабря по 12 января, из Чопа - с 24 декабря по 14 января), №76/75 "Кривой Рог - Киев в Ужгород" (из Кривого Рога ежедневно с 27 декабря по 13 января , из Ужгорода - с 29 декабря по 14 января),
  • №179/192 "Днипро - Киев во Львов" (из Днипра - с 25 декабря по 11 января, из Львова - с 26 декабря по 12 января),
  • №243 "Ивано-Франковск - Киев до Днипра" (из Ивано-Франковска - с 23 декабря по 12 января, из Днипра - с 25 декабря по 14 января),
  • №180/291 "Львов - Киев до Днипра" (из Львова с 26 декабря по 12 января, из Днипра - с 27 декабря по 13 января),
  • №779/780 "Сумы - Киев до Винницы" (20, 27, 30, 31 декабря и 2, 8, 10 января),
  • №26/25 "Одесса - Львов в Ужгород" (из Одессы через день с 22 декабря по 12 января, из Ужгорода с 23 декабря по 13 января).

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" увеличила срок предварительной покупки билетов.

Также "Укрзализныця" начнет процедуру IPO - соглашение о начале процедуры первичного размещения акций.

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