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06 грудня 2019, пʼятниця, 13:50 18 Відео
Президент 2019-12-06T16:15:02+02:00
Українські Новини
"Донбас - це Україна! Крим - це Україна" - Зеленський привітав військових з днем ЗСУ

"Донбас - це Україна! Крим - це Україна" - Зеленський привітав військових з днем ЗСУ

Роман Евланов
День Збройних сил України, Привітання, Дмитро Разумков, Андрій Загороднюк, Олексій Гончарук, Володимир Зеленський
Захисник. Фото: Telegraf
Захисник. Фото: Telegraf

Сьогодні, 6 грудня Україна відзначає важливе свято - День Збройних сил. Перші особи держави вперше на своїх посадах привітали військових з професійним святом.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що п'ять років тому країні було дійсно складно, але народ вистояв, бо мав непереможний дух і волю до життя.

"Ми знаємо, що відбувається, коли держава не піклується про свою армію і виявляється нездатною захистити свої державні інтереси. Саме тому, після досягнення довгоочікуваного миру потужне українське військо залишиться нашим пріоритетом. Адже це - гарантія нашої свободи, нашої незалежності і самостійного розвитку квітучої України", - сказав Президент у своєму святковому відеозверненні.

"Ми обов'язково повернемо наших людей на наші території. Донбас - це Україна. Луганськ - це Україна. Крим - це Україна!" - один з основних посилів звернення Президента.

Своє звернення і привітання військовим опублікував і Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Безпека - один з головних пріоритетів нашого уряду. Тому Бюджет-2020 на оборону - найбільший за весь час незалежності України", - зазначив Гончарук.

На своїй сторінці Facebook військових привітав і Голова ВР Дмитро Разумков.

"Спокій в наших сім'ях сьогодні залежить від вас. Щиро дякую кожному, хто захищає Україну" - написав він.

Андрій Загороднюк, міністр оборони України у своєму привітанні зазначив, що хотів би обійтися без зайвого пафосу. Він акцентував своє звернення на тому, що мирне небо над головами українців - заслуга виключно воїнів, і що саме їм вдалося зупинити добре підготовленого ворога, який зазіхнув на право України називатися незалежною державою.

"Обіцяю робити все для зміцнення боєздатності армії та підвищення соціальних стандартів для воїнів. Це можливо тільки тоді, коли і країна, і військо будуть рівнятися на європейських і євроатлантичних партнерів і їх стандарти. Нагадаю, що стандарти НАТО - це не інтернет-мем або кліше, а синонім розвитку та еволюції" - написав міністр.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Зеленський посмертно нагородив двох бійців ООС званням Герой України.

Більше новин про: День Збройних сил України Привітання Дмитро Разумков Андрій Загороднюк Олексій Гончарук Володимир Зеленський

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