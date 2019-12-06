День Вооруженных сил Украины: что празднуют 6 декабря

Декабрь, безусловно, очень богат на праздники и самые разные памятные даты. Одной из них по праву стоит считать 6 декабря - День Вооруженных сил Украины.

Несмотря на то, что праздник не является официальным и выходным днем, он уже давно стал очень важным и нужным для большинства украинцев, наряду с Днем защитника Украины (14 октября). Дата для него выбрана не просто так. Именно в этот день, в 1991 году после провозглашения независимости Украины был подписан закон о Вооруженных силах. Сам же праздник впервые отметили в 1993 году.

На сегодняшний день в состав Вооруженных сил входят сухопутные войска, силы специальных операций, а также воздушные, военно-морские и десантно-штурмовые войска. Поэтому всех причастных военных в этот день принято поздравлять с праздником.

Чествуют не только действующих военных, но и тех, кто уже отслужил, а также ветеранов и участников АТО и ООС. Традиционно в этот день в столице и многих городах проходят памятные концерты, церемонии вручения различных государственных наград, церковные литургии и другие мероприятия.

Так, например, в 2019 году 6 декабря в Киеве на Крещатике откроется выставка "Украинское войско: 1917-1921". На экспозиции покажут образцы формы украинских солдат того времени, а также расскажут о самых выдающихся военных командирах, событиях и оружии ушедшей эпохи.

По состоянию на 2019 год в Вооруженных силах Украины числится более 250 тысяч военных, около 50 тысяч из которых - женщины.

Ранее, совсем незадолго до праздника украинские военные ВСУ показали своих пушистых питомцев и рассказали о том, как коты и собаки помогают нести службу.