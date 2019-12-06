подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
06 декабря 2019, пятница, 05:31 13
Общество 2019-12-06T05:31:01+02:00
Українські Новини
День Вооруженных сил Украины: что празднуют 6 декабря

День Вооруженных сил Украины: что празднуют 6 декабря

Роман Евланов
праздники в декабре, День Вооруженных сил Украины
Военные учения под Житомиром. Фото: пресс-служба ВДВ
Военные учения под Житомиром. Фото: пресс-служба ВДВ

Декабрь, безусловно, очень богат на праздники и самые разные памятные даты. Одной из них по праву стоит считать 6 декабря - День Вооруженных сил Украины.

Несмотря на то, что праздник не является официальным и выходным днем, он уже давно стал очень важным и нужным для большинства украинцев, наряду с Днем защитника Украины (14 октября). Дата для него выбрана не просто так. Именно в этот день, в 1991 году после провозглашения независимости Украины был подписан закон о Вооруженных силах. Сам же праздник впервые отметили в 1993 году.

На сегодняшний день в состав Вооруженных сил входят сухопутные войска, силы специальных операций, а также воздушные, военно-морские и десантно-штурмовые войска. Поэтому всех причастных военных в этот день принято поздравлять с праздником.

Чествуют не только действующих военных, но и тех, кто уже отслужил, а также ветеранов и участников АТО и ООС. Традиционно в этот день в столице и многих городах проходят памятные концерты, церемонии вручения различных государственных наград, церковные литургии и другие мероприятия.

Так, например, в 2019 году 6 декабря в Киеве на Крещатике откроется выставка "Украинское войско: 1917-1921". На экспозиции покажут образцы формы украинских солдат того времени, а также расскажут о самых выдающихся военных командирах, событиях и оружии ушедшей эпохи.

По состоянию на 2019 год в Вооруженных силах Украины числится более 250 тысяч военных, около 50 тысяч из которых - женщины.  

Ранее, совсем незадолго до праздника украинские военные ВСУ показали своих пушистых питомцев и рассказали о том, как коты и собаки помогают нести службу.

Больше новостей о: праздники в декабре День Вооруженных сил Украины

Архив
Новости
Гривна снова подскочила: курс валют НБУ на выходные 05:50
День Вооруженных сил Украины: что празднуют 6 декабря 05:31
Зеленский и Макрон скоординировали позиции перед встречей в "нормандском формате" 23:43
До Нового года уже нет времени, - Арахамия о законопроектах по статусу Донбасса и запуске рынка земли 23:15
Мне дали 30% выживаемости до суда: "организатор убийства" Бабченко готов дать показания против Порошенко 22:49
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
В "Слуге народа" перепутали постановление по НАТО: правильный документ 09:05
Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского 21:16
Курс покупки рубля рухнул в киевских обменниках 10:45
больше новостей
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев 21:33
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Пранкер "Джокер" заявил, что пообщался от имени Тищенко с Кличко о Гео Леросе 16:41
"Слуги народа" поедут учиться в США 16:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok