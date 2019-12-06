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  • У Києві загорівся склад швейної фабрики на проспекті Перемоги
06 грудня 2019, пʼятниця, 13:15 29
Події 2019-12-06T16:30:03+02:00
Українські Новини
У Києві загорівся склад швейної фабрики на проспекті Перемоги

У Києві загорівся склад швейної фабрики на проспекті Перемоги

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
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Пожежа на складі. Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Пожежа на складі. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Пожежа без жертв сталася на складі швейної фабрики "Каштан" на проспекті Перемоги в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві, передають Українські Новини.

"6 грудня о 11:30 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на території однієї з фабрик столиці на просп. Перемоги, 123", - сказано в ньому.

На місце події негайно були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в 1-поверховому металевому ангарі з загрозою розповсюдження полум'я на поруч розташоване офісне приміщення, з якого фахівці вивели на безпечну відстань 40 осіб.

В 12:32 пожежники локалізували пожежу на площі 500 кв. м., ліквідація триває.

Жертв та постраждалих немає.

На місці події залучено 8 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки, а також 32 людини особового складу.

Представник Держнс повідомив Українським Новинам, що пожежа сталася на складі швейної фабрики "Каштан".

Як повідомляли "Українські Новини", у Шевченківському районі Києва у вівторок, 19 листопада, сталася пожежа в адміністративному приміщенні, яке використовувалося як хостел. Раніше в центрі Києва у будівлі Міноборони сталася пожежа.

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