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06 грудня 2019, пʼятниця, 11:16 8
Політика 2019-12-06T16:30:05+02:00
Українські Новини
НАБУ відмовився відкрити справу за надання охорони Богдану

НАБУ відмовився відкрити справу за надання охорони Богдану

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Богдан Андрій, НАБУ
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua

Національне бюро розслідувань (НАБУ) відмовилася відкривати справу за фактом надання державної охорони керівника Офісу Президента Андрію Богдану.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

26 червня Президент Володимир Зеленський підписав документ, яким забезпечив Богдана держохороною.

Причому охорона УГО оплачується за бюджетні кошти і за законом надається Президентові, прем'єр-міністрові, першому віце-прем'єру, керівництву Верховної Ради, головам Конституційного і Верховного судів, міністра закордонних справ і генеральному прокурору.

з Огляду на це, громадська організація "Всеукраїнське об'єднання юристів "Маємо Право" 27 листопада подала заяву про можливі правопорушення в НАБУ.

Організація вказує, що на утримання УГО з державного бюджету України виділяються багатомільйонні кошти, тому в таких діях вбачається склад кримінального злочину, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

В діях Президента, пов'язаних з виданням такого розпорядження вбачається склад кримінального злочину, передбаченого ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Виходячи з того, що НАБУ відмовилася розслідувати можливі правопорушення, заяву було подано до Вищого антикорупційний суду, проте суд прийняв рішення не зобов'язувати НАБУ розслідувати цей факт.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан незаконно отримав держохорону і номери прикриття.

Також повідомлялося, що Богдан на виборах президента був акредитований в ЦВК як журналіст "1+1".

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