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22 ноября 2019, пятница, 12:53 12
Политика 2019-11-22T12:54:50+02:00
Українські Новини
Богдан на выборах президента был аккредитован в ЦИК как журналист "1+1"

Богдан на выборах президента был аккредитован в ЦИК как журналист "1+1"

Корреспондент, ТСН, Телеканал 1+1, Андрей Богдан
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

Глава Офиса Президента Андрей Богдан в разгар предвыборной кампании по избранию президента Украины получил аккредитацию в Центральную избирательную комиссию как журналист телеканала "1+1" и обходил антикоррупционное законодательство находясь на государственной службе у трех разных президентов. Об этом сообщают "Схемы".

"6 февраля 2019-го года, в разгар предвыборной кампании по избранию президента Украины, "Телевизионная служба новостей "1 + 1" попросила аккредитовать Богдана Андрея Иосифовича в Центральную избирательную комиссию. Именно его фамилия была указана первой в перечне из 15-х журналистов "ТСН" на аккредитацию", - говорится в сообщении.

Фото: Фото: "Радио Свобода"

В ответ в Центризбиркоме подтвердили, что распоряжением председателя комиссии Богдан действительно был аккредитован ТСН.

Однако "Схемам" не удалось разыскать материалов Андрея Богдана на официальном сайте телеканала "1 + 1" - как корреспондента.

Журналисты пытались выяснить у народного депутата Александра Ткаченко, который в предвыборный период возглавлял "1+1", был ли Богдан "журналистом". Однако вспомнить, чем Богдан занимался на "1+1", Ткаченко не смог, но предположил, что он мог быть внештатным корреспондентом.

Журналисты обратились к "1+1" с официальным письмом с вопросами, зачем была нужна аккредитация в ЦИК для Богдана. Отмечается, что неизвестно, воспользовался ли Богдан возможностью сходить в ЦИК в качестве журналиста.

Кроме того, глава офиса президента совмещал несколько должностей на государственной службе, хотя это запрещено законодательством.

В частности, Богдан работал Правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупции в правительстве Азарова - при этом не прекращая адвокатской деятельности. Занимал должность заместителя министра при Викторе Ющенко - и в то же время был руководителем частной адвокатской фирмы, а во времена Леонида Кучмы он был адвокатом - и одновременно помощником судьи.

Отмечается, что это все запрещено рядом норм закона о государственной службе, антикоррупционного законодательства, за имплементацию которого сам Богдан и отвечал при Януковиче.


Как сообщали Українські Новини, Богдан незаконно получил госохрану и номера прикрытия. 

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