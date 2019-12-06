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06 грудня 2019, пʼятниця, 09:18 6
Фінанси 2019-12-06T09:23:05+02:00
Українські Новини
Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у листопаді

Стали відомі найбільші одержувачі ПДВ у листопаді

Сергій Жолобецький
Держказначейство, Відшкодування ПДВ, ПДВ, податки

Компанії "Арселор Міттал Кривий Ріг", "АДМ Юкрейн" і ММК ім. Ілліча отримали найбільший обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) в листопаді.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

У п'ятірку компаній, яким були відшкодовані найбільші суми ПДВ, увійшли: "Арселор Міттал Кривий Ріг" – 1 358,630 млн гривень, "АДМ Юкрейн" – 1 197,262 млн гривень, ММК ім. Ілліча – 639,373 млн гривень, "Азовсталь" – 632,821 млн гривень і "Кернел-Трейд" – 598,023 млн гривень.

Обсяг відшкодування ПДВ в листопаді склав 11,329 млрд гривень.

Найбільші суми відшкодування були виплачені платникам податків Києва – 9,079 млрд гривень, Львівській області – 371,879 млн гривень, Одеській області – 249,029 млн гривень і Запорізькій області – 215,960 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня 2017 Міністерство фінансів запустило електронний реєстр заяв на відшкодування податку на додану вартість в тестовому режимі.

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет ініціює скасування книг обліку не є платниками податку на додану вартість (ПДВ) фізосіб-підприємців (ФОП).

Великі платники податків збільшили відрахування податків і зборів до держбюджету на 9,1% до 313,2 млрд гривень у січні-листопаді поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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