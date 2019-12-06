Крупные налогоплательщики увеличили отчисления налогов в госбюджет

Крупные налогоплательщики увеличили отчисления налогов и сборов в госбюджет на 9,1% до 313,2 млрд гривен в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков, передают Українські Новини.

В течение января-ноября плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 313,2 млрд гривен, что на 26,1 млрд гривен, или на 9,1% больше чем в прошлом году за аналогичный период.

В разрезе основных налогов, в госбюджет поступило: налог на прибыль – 74,7 млрд гривен, налог на добавленную стоимость – 120,4 млрд гривен, акцизный налог с произведенных товаров – 57,8 млрд гривен.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого офисом, по результатам 11 месяцев текущего года составила 55,8% от налоговых платежей государственного бюджета по Украине.

В том числе, налог на прибыль - 74,0%, налог на добавленную стоимость - 55,1%, акцизный налог - 93,3%.

Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2020 год выросло на 12%, или на 187 юридических лиц до 1 660.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.

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