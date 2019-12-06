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06 декабря 2019, пятница, 08:59 498
Финансы 2019-12-06T09:01:41+02:00
Українські Новини
Крупные налогоплательщики увеличили отчисления налогов в госбюджет

Крупные налогоплательщики увеличили отчисления налогов в госбюджет

Сергей Жолобецкий
офис крупных налогоплательщиков, Налоги, Госбюджет

Крупные налогоплательщики увеличили отчисления налогов и сборов в госбюджет на 9,1% до 313,2 млрд гривен в январе-ноябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков, передают Українські Новини.

В течение января-ноября плательщиками Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы обеспечен сбор платежей в государственный бюджет в размере 313,2 млрд гривен, что на 26,1 млрд гривен, или на 9,1% больше чем в прошлом году за аналогичный период.

В разрезе основных налогов, в госбюджет поступило: налог на прибыль – 74,7 млрд гривен, налог на добавленную стоимость – 120,4 млрд гривен, акцизный налог с произведенных товаров – 57,8 млрд гривен.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого офисом, по результатам 11 месяцев текущего года составила 55,8% от налоговых платежей государственного бюджета по Украине.

В том числе, налог на прибыль - 74,0%, налог на добавленную стоимость - 55,1%, акцизный налог - 93,3%.

Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2020 год выросло на 12%, или на 187 юридических лиц до 1 660.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 2020 года.

Нацбанк планирует увеличить лимит на инвестиции украинцев за границу в два раза.

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