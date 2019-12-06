Масштабні затори в Києві: сьогодні обмежать рух на Північному мосту

У Києві 6 грудня ремонтні роботи будуть проводити на Північному мосту, у зв'язку з чим введено тимчасове обмеження руху автомобільного транспорту на цій ділянці дороги.

Про це повідомляє КК "Київавтодор" Facebook.

Рух автотранспорту буде частково обмежено з 9 ранку до 17:00. Буде доступний проїзд тільки в напрямку Троєщини. Зазначається, що обмеження водять у зв'язку з продовженням поточного ремонту покриття Північного мосту.

Рух транспорту обмежений на мосту Патона і Південному мосту з-за аварій.

На правому березі пробки утворилися біля станцій метро "Сирець", "Дорогожичі", проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, вулиці Михайла Грушевського, бульварі Лесі українки, Набережному шосе, вулиці Миколи Грінченка. Проспект Валерія Лобановського також варто.

Карта пробок. Фото: Google maps

Як повідомляли "Українські Новини", у міськраді Києва вирішили боротися з кинутими на вулицях столиці автомобілями методом евакуації та подальшої утилізації.

Нагадаємо, з 1 листопада дня на деяких вулицях Києва знову діють обмеження швидкості до 50 км/год.