Великі платники податків збільшили відрахування податків до держбюджету

Великі платники податків збільшили відрахування податків та зборів до держбюджету на 9,1% до 313,2 млрд гривень у січні-листопаді поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків, передають Українські Новини.

протягом січня-листопада платниками Офісу великих платників податків Державної податкової служби забезпечено збір платежів до державного бюджету в розмірі 313,2 млрд гривень, що на 26,1 млрд гривень, або на 9,1% більше ніж у минулому році за аналогічний період.

В розрізі основних податків до держбюджету надійшло: податок на прибуток – 74,7 млрд гривень, податок на додану вартість – 120,4 млрд гривень, акцизний податок з вироблених товарів – 57,8 млрд гривень.

Частка податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується офісом, за результатами 11 місяців поточного року склала 55,8% від податкових платежів державного бюджету по Україні.

В тому числі, податок на прибуток - 74,0%, податок на додану вартість - 55,1%, акцизний податок - 93,3%.

Кількість великих платників податків у реєстрі на 2020 рік зросла на 12%, або на 187 юридичних осіб до 1 660.

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