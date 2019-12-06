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06 грудня 2019, пʼятниця, 08:59 5
Фінанси 2019-12-06T09:30:01+02:00
Українські Новини
Великі платники податків збільшили відрахування податків до держбюджету

Великі платники податків збільшили відрахування податків до держбюджету

Сергій Жолобецький
податки, Держбюджет-2019, Офіс великих платників податків

Великі платники податків збільшили відрахування податків та зборів до держбюджету на 9,1% до 313,2 млрд гривень у січні-листопаді поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків, передають Українські Новини.

протягом січня-листопада платниками Офісу великих платників податків Державної податкової служби забезпечено збір платежів до державного бюджету в розмірі 313,2 млрд гривень, що на 26,1 млрд гривень, або на 9,1% більше ніж у минулому році за аналогічний період.

В розрізі основних податків до держбюджету надійшло: податок на прибуток – 74,7 млрд гривень, податок на додану вартість – 120,4 млрд гривень, акцизний податок з вироблених товарів – 57,8 млрд гривень.

Частка податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується офісом, за результатами 11 місяців поточного року склала 55,8% від податкових платежів державного бюджету по Україні.

В тому числі, податок на прибуток - 74,0%, податок на додану вартість - 55,1%, акцизний податок - 93,3%.

Кількість великих платників податків у реєстрі на 2020 рік зросла на 12%, або на 187 юридичних осіб до 1 660.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір відстрочити введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 2020 року.

Нацбанк планує збільшити ліміт на інвестиції українців за кордон у два рази.

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