Верховна Рада має намір ввести безкоштовну медичну допомогу для інвалідів війни в лікарнях Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ.

За ухвалення законопроекту №1198 за основу проголосували 313 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Законопроектом пропонується надавати безкоштовну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Міністерства внутрішніх справ, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, особам з інвалідністю внаслідок війни.



Так, на безкоштовну медичну допомогу в таких установах можуть претендувати особи з числа учасників бойових дій на території інших держав, військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) Збройних сил України, правоохоронних органів, утворених відповідно до законів України військових формувань, у тому числі добровольців антитерористичної операції, осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у ході участі в АТО, добровольці та волонтери АТО.



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