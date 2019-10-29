ГБР взялось за экс-разведчика Семочко

Государственное бюро расследований начало расследование против бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки и экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Сергея Семочко.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

16 октября 2018 года следователи СБУ открыли уголовное производство по факту возможной госизмены Семочко, так как контрразведка обнаружила у его жены российское гражданство.

В дальнейшем, Генеральная прокуратура забрала это дело у Службы безопасности Украины и передала его в ГБР.

"В соответствии с постановлением заместителя Генерального прокуратура для осуществления дальнейшего досудебного расследования материалы указанного Вами уголовного производства направлены в Государственное бюро расследований", - сказано в ответе на запрос.

В октябре текущего года Госбюро активизировало расследование дела против Семочко.

При этом ГБР объединило материалы производства о госизмене и материалы дела о возможной причастности Семочко, возглавлявшего Главное управление контрразведывательной защиты экономики СБУ, к приостановке процедуры госзакупок перитонеального диализа для тяжелобольных пациентов.

В середине октября следователи бюро по решению суда получили доступ к документам, свидетельствующим о вмешательстве управления контрразведывательной защиты экономики СБУ в процедуру госзакупки препаратов для диализа.

Как сообщали Українськi Новини, 12 апреля бывший Президент Петр Порошенко уволил экс-первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.

16 октября 2018 года СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.

Также в октябре Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту его незаконного обогащения.

Семочко отрицает незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях.

Он также отрицает факт получения российского гражданства своими родственниками.