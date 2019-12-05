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  • В житловому будинку Ірпеня стався вибух: один з жителів розбирав вибуховий пристрій і загинув
05 грудня 2019, четвер, 16:23 3
Події 2019-12-05T21:30:05+02:00
Українські Новини
В житловому будинку Ірпеня стався вибух: один з жителів розбирав вибуховий пристрій і загинув

В житловому будинку Ірпеня стався вибух: один з жителів розбирав вибуховий пристрій і загинув

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Вибух у житловому будинку, вибух
Вибух в Ірпені. Фото: Нацполиция Київської області
Вибух в Ірпені. Фото: Нацполиция Київської області

В Ірпені в житловому багатоповерховому будинку стався вибух, в результаті якого загинув чоловік. Про це повідомляє управління Нацполиции у Київській області в четвер, 5 грудня.

Наголошується, що в одній з дев'ятиповерхівок сусіди виявили тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями.

"Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що це житель цього будинку, який намагався самостійно розібрати вибуховий предмет, в результаті чого той спрацював", – йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює обставини інциденту і вирішує питання його правової кваліфікації.

Раніше в Херсоні пролунав вибух у житловому будинку, є потерпілий.

Нагадаємо, у Києві в суботу невідомі підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголошений план "Сирена".

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