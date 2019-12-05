В житловому будинку Ірпеня стався вибух: один з жителів розбирав вибуховий пристрій і загинув

В Ірпені в житловому багатоповерховому будинку стався вибух, в результаті якого загинув чоловік. Про це повідомляє управління Нацполиции у Київській області в четвер, 5 грудня. Наголошується, що в одній з дев'ятиповерхівок сусіди виявили тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. "Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що це житель цього будинку, який намагався самостійно розібрати вибуховий предмет, в результаті чого той спрацював", – йдеться в повідомленні. Поліція встановлює обставини інциденту і вирішує питання його правової кваліфікації. Раніше в Херсоні пролунав вибух у житловому будинку, є потерпілий. Нагадаємо, у Києві в суботу невідомі підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами, оголошений план "Сирена".