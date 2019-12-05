Суд зняв арешт з будинку Кличка в центрі Києва

Печерський районний суд скасував арешт нежитлового будинку в центрі Києва, аукціон на придбання якого виграла компанія Володимира Кличка, брата мера Віталія Кличка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами, Державне бюро розслідувань розслідує справу про можливе заволодіння майном територіальної громади Києва.

Йдеться саме про цей будинок площею 1 419,3 кв. м, який розташований за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 34Б.

Це приміщення в рамках справи було арештовано, проте в інтересах Київської міської ради було подано скаргу з проханням скасувати накладення арешту.

27 листопада суд скасував арешт нежитлового будинку.

За даними ЗМІ, зараз ця будівля нібито використовується готелем 11 Mirrors.

Раніше повідомлялося, що будівлю в центрі Києва, що брати Клички відібрали у киян, заарештували.

Як повідомляли Українські Новини, у скандальному будинку-монстрі на Подолі забудовника зобов'язали знести верхні поверхи.