Суд зняв арешт з будинку Кличка в центрі Києва

Печерський районний суд скасував арешт нежитлового будинку в центрі Києва, аукціон на придбання якого виграла компанія Володимира Кличка, брата мера Віталія Кличка. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. Згідно з матеріалами, Державне бюро розслідувань розслідує справу про можливе заволодіння майном територіальної громади Києва. Йдеться саме про цей будинок площею 1 419,3 кв. м, який розташований за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 34Б. Це приміщення в рамках справи було арештовано, проте в інтересах Київської міської ради було подано скаргу з проханням скасувати накладення арешту. 27 листопада суд скасував арешт нежитлового будинку. За даними ЗМІ, зараз ця будівля нібито використовується готелем 11 Mirrors. Раніше повідомлялося, що будівлю в центрі Києва, що брати Клички відібрали у киян, заарештували. Як повідомляли Українські Новини, у скандальному будинку-монстрі на Подолі забудовника зобов'язали знести верхні поверхи.