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  • Депутат Юрій "Юзік" Корявченков взяв свою дружину в помічниці
05 грудня 2019, четвер, 20:36 14
Політика 2019-12-05T22:30:03+02:00
Українські Новини
Депутат Юрій "Юзік" Корявченков взяв свою дружину в помічниці

Депутат Юрій "Юзік" Корявченков взяв свою дружину в помічниці

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Юрій Корявченков (Юзик). Кадр з відео Квартал 95
Юрій Корявченков (Юзик). Кадр з відео Квартал 95

Народний депутат від Слуги народу Юрій Корявченков, якого більше знають як "Юзіка" з Кварталу 95, узяв собі в помічники дружину Тетяну. Про це повідомляє Чесно.

За словами самого нардепа, дружина закінчила Криворізький економічний інститут. Вона, за його словами, "займається, допомагає".

Активісти, які займалися розслідуванням, заявили, що Тетяна Корявченкова активно постить у Facebook інформацію про депутатів від Слуги народу і президента Володимира Зеленском. Всього Корявченков має вісім помічників-консультантів. Платно працюють тільки троє - Ірина Жеретовская, Олександр Савченко і Яніна Солнцева.

Як повідомлялося, спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через публікацію розмов нардепа від Слуги народу Юрія Корявченкова з поліцією Кривого Рогу.

Як повідомляли Українські Новини, Юзик, Тищенко та інші "слуги народу" хочуть зберегти корупційний збір при оформленні угод з нерухомістю.

Також повідомлялося, що депутат Ради від "Слуги народу" Юрій Корявченко на прізвисько "Юзик" роздавав в Раді квитки на концерт студії "Квартал 95", колишнім адміністративним директором якої він є.
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