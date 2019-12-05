Причетність Труби до вимагання хабара його кумом за закриття справи в ДБР не довели

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не знайшли доказів причетності директора Держбюро розслідувань Романа Труби до вимагання хабара його кумом, екс-начальником Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігорем Щербиною за закриття справи ДБР.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в антикорупційних органах.

"На Трубу нічого не знайшли. На нього нічого немає", - сказав він.

За його словами, жодних фактів чи доказів його причетності до цього злочину не було встановлено.

Як повідомляли Українські Новини, заступник генпрокурора Віктор Тріпак претендує на посаду виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань.

Крім того, ДБР направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру Порошенко.