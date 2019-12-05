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  • За підсумками "нормандської зустрічі" Зеленський може запропонувати Раді продовжити закон про особливий статус Донбасу
05 грудня 2019, четвер, 19:29 14
Політика 2019-12-05T22:30:04+02:00
Українські Новини
За підсумками "нормандської зустрічі" Зеленський може запропонувати Раді продовжити закон про особливий статус

За підсумками "нормандської зустрічі" Зеленський може запропонувати Раді продовжити закон про особливий статус Донбасу

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
нормандський формат, Закон про особливий статус Донбасу, Особливий статус Донбасу
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Помічник Президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляє, що Президент Володимир Зеленський готовий запропонувати Верховній Раді продовжити дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" за результатами переговорів лідерів Німеччини, Франції, України і Росії, проведення яких намічено 9 грудня в Парижі.

Про це він заявив у Лондоні на зустрічі, організованій Chatham House.

"Президент України готовий за результатами саміту в Парижу внести на розгляд парламенту законопроект про продовження дії цього закону", - сказав Єрмак.

Як повідомляли Українські Новини, термін дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" закінчується 31 грудня.

У вересні міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко наполягав на необхідності зміни цього закону.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав "план Б" для "формули Штайнмайєра".

Тим часом, 6 жовтня, на віче проти "формули Штайнмайєра" на Майдан прийшли близько 10 тисяч людей.

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