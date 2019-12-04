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04 декабря 2019, среда, 16:42 1001 Документ
Судебная власть 2019-12-04T16:52:27+02:00
Українські Новини
Советник Трубы вымогал $150 тыс. у киевского застройщика, – СМИ

Советник Трубы вымогал $150 тыс. у киевского застройщика, – СМИ

Игорь Щербина, ГБР, Вымогательство, Взятка
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: 24tv.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: 24tv.ua

Советник уволенного директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы Игорь Щербина попался на взятке из-за жалобы генерального директора строительной компании Edelburg Development Сергея Кучера. Он отказался платить взятку в размере 150 тыс. долларов и сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы, в частности, в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В распоряжение журналистов интернет-издания "Обозреватель" попала копия постановления суда об обыске в квартире Щербины, из которого следует, что заявителем о вымогательстве взятки является гендиректор Edelburg Development Сергей Кучер.

"Во время встречи Щербины И.В и представителя девелоперской компании Edelburg Development Кучера С. обсуждался вопрос относительно действий следователей Государственного бюро расследований и прокурора ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины) в уголовном деле", – говорится в постановлении суда.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря НАБУ сообщило бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине о подозрении в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Государственным бюро расследований (ГБР).

Ранее НАБУ задержало Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР. 

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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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