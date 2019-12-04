Советник Трубы вымогал $150 тыс. у киевского застройщика, – СМИ

Советник уволенного директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы Игорь Щербина попался на взятке из-за жалобы генерального директора строительной компании Edelburg Development Сергея Кучера. Он отказался платить взятку в размере 150 тыс. долларов и сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы, в частности, в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В распоряжение журналистов интернет-издания "Обозреватель" попала копия постановления суда об обыске в квартире Щербины, из которого следует, что заявителем о вымогательстве взятки является гендиректор Edelburg Development Сергей Кучер.

"Во время встречи Щербины И.В и представителя девелоперской компании Edelburg Development Кучера С. обсуждался вопрос относительно действий следователей Государственного бюро расследований и прокурора ГПУ (Генеральной прокуратуры Украины) в уголовном деле", – говорится в постановлении суда.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря НАБУ сообщило бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине о подозрении в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Государственным бюро расследований (ГБР).

Ранее НАБУ задержало Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела ГБР.