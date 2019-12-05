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  • Труба заявив, що до його прослуховування причетний хтось з ДБР
05 грудня 2019, четвер, 18:48 4
Політика 2019-12-05T21:30:04+02:00
Українські Новини
Труба заявив, що до його прослуховування причетний хтось з ДБР

Труба заявив, що до його прослуховування причетний хтось з ДБР

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Роман Труба, ДБР, Прослушка

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба вважає, що до його прослуховування причетний чинний співробітник ДБР.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Прослуховування... до цього причетні правоохоронці або особи, які раніше працювали в правоохоронних органах... До прослуховування причетний чинний співробітник ДБР, але чи буде це встановлено в кримінальному провадженні, сумніваюся", - сказав Труба.

При цьому він зазначив, що абсолютно різні люди встановлювали прослушку і використовували аудіозаписи.

За словами директора ДБР, прослушивающее пристрій було встановлено в травні цього року - з початку розслідування конкретних кримінальних проваджень.

"Це маніпуляція, один із сценаріїв для маніпулювання громадською думкою для зняття директора з посади", - сказав Труба, коментуючи записи.

Він звернув увагу на те, що питання "не в голосі на записах, а в тому, що можна побудувати що завгодно".

"Саме таких розмов, так подаються (в ЗМІ), не було", - сказав Труба.

Він запевнив, що не скоював ніяких протизаконних дій.

При цьому директор ДБР відповів негативно на питання про те, чи були у нього розмови з головою Офісу Президента Андрієм Богданом щодо розслідування кримінальних проваджень, у яких фігурує екс-Президент Петро Порошенко.

"Зняття з посади було необхідно лише одній людині", - сказав Труба, давши зрозуміти, що мова йде про Порошенка.

Разом з тим, директор ДБР не назвав його імені.

Як повідомляли Українські Новини, заступник генпрокурора Віктор Тріпак претендує на посаду виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань.Крім того, ДБР направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру Порошенко.

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