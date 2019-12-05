Труба допускає припинення справ Порошенка, якщо на його місце призначать когось із Генпрокуратури

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба не виключає, що справи, в яких фігурує колишній президент Петро Порошенко будуть зупинені, якщо виконуючим обов'язки директора ДБР буде призначений представник Генеральної прокуратури.Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини."Велика ймовірність того, що вони ( кримінальні виробництва, в яких фігурує прізвище Порошенка) будуть зупинені... Якщо т.в.о. буде хтось із ГПУ", - сказав Труба.Зокрема, він пояснив це тим, що близько місяця на узгодженні в Генпрокуратурі знаходиться проект підозри Порошенка щодо призначення членів Вищої ради правосуддя."І досі у нас немає результатів... Є великі ризики, що виробництва (де фігурує Порошенко) можуть розслідуватися не настільки прогресивно", - сказав Труба.Як повідомляли Українські Новини, заступник генпрокурора Віктор Трепак претендує на посаду виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань.Крім того, ДБР направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру Порошенко.