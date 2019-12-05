підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 грудня 2019, четвер, 17:38 17
Силові структури 2019-12-05T19:15:02+02:00
Українські Новини
Труба допускає припинення справ Порошенка, якщо на його місце призначать когось із Генпрокуратури

Труба допускає припинення справ Порошенка, якщо на його місце призначать когось із Генпрокуратури

ДБР, Генпрокуратура, Роман Труба, Порошенко Петро
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба не виключає, що справи, в яких фігурує колишній президент Петро Порошенко будуть зупинені, якщо виконуючим обов'язки директора ДБР буде призначений представник Генеральної прокуратури.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Велика ймовірність того, що вони ( кримінальні виробництва, в яких фігурує прізвище Порошенка) будуть зупинені... Якщо т.в.о. буде хтось із ГПУ", - сказав Труба.

Зокрема, він пояснив це тим, що близько місяця на узгодженні в Генпрокуратурі знаходиться проект підозри Порошенка щодо призначення членів Вищої ради правосуддя.

"І досі у нас немає результатів... Є великі ризики, що виробництва (де фігурує Порошенко) можуть розслідуватися не настільки прогресивно", - сказав Труба.

Як повідомляли Українські Новини, заступник генпрокурора Віктор Трепак претендує на посаду виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань.

Крім того, ДБР направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру Порошенко.

Більше новин про: ДБР Генпрокуратура Роман Труба Порошенко Петро

Архів
Новини
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук
Бійка в Раді: опубліковано нецензурне листування "слуги народу" Гео Лероса з Іриною Верещук 20:14
Помічник Зеленського Єрмак за проведення виборів на Донбасі за наявності контролю над кордоном з Росією 19:38
Вирішення Кабміном проблеми з доставкою пенсій для людей відіграє важливу роль, – експерт 19:35
За підсумками "нормандської зустрічі" Зеленський може запропонувати Раді продовжити закон про особливий статус Донбасу 19:29
Зеленський призначив Рудницького головою Радехівської райдержадміністрації у Львівській області 19:17
більше новин
В Офісі Президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 21:55
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Рада закликала Зеленського подати заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО 22:11
Керівництво аеропорту "Київ" планує розширити злітно-посадкову смугу 12:55
Рада присудила 31 премію по 20 тис. гривень педагогам 21:05
більше новин
Сьогодні В'ятрович має з'явитися до суду 07:00
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Соцгарантії як у ветеранів: як добровольцям отримати статус учасника бойових дій 06:45
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання 08:00
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok