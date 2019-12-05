Труба допускає припинення справ Порошенка, якщо на його місце призначать когось із Генпрокуратури

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба не виключає, що справи, в яких фігурує колишній президент Петро Порошенко будуть зупинені, якщо виконуючим обов'язки директора ДБР буде призначений представник Генеральної прокуратури.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.



"Велика ймовірність того, що вони ( кримінальні виробництва, в яких фігурує прізвище Порошенка) будуть зупинені... Якщо т.в.о. буде хтось із ГПУ", - сказав Труба.



Зокрема, він пояснив це тим, що близько місяця на узгодженні в Генпрокуратурі знаходиться проект підозри Порошенка щодо призначення членів Вищої ради правосуддя.



"І досі у нас немає результатів... Є великі ризики, що виробництва (де фігурує Порошенко) можуть розслідуватися не настільки прогресивно", - сказав Труба.



Як повідомляли Українські Новини, заступник генпрокурора Віктор Трепак претендує на посаду виконуючого обов'язки директора Держбюро розслідувань.



Крім того, ДБР направило в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру Порошенко.