В СБУ заявили, що процес заборони в'їзду "Вороваек" в Україну в процесі

Служба безпеки має намір заборонити в'їзд в Україну російській групі "Воровайки".

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

За його словами, рішення буде прийнято до 6 грудня.

"Заборона в процесі", - сказав співрозмовник.

За даними ЗМІ, група "Воровайки" збиралася виступати в окупованому Донецьку і відрізняється українофобським текстом своїх пісень.

Група анонсувала свої виступи в Києві, Одесі, Миколаєві та Харкові через два місяці - в лютому 2020 року.

Про заплановані виступи "Воровайок", зокрема, в Одеській філармонії, свідчать відповідні афіші.

У Києві концерт скасували і на цю дату квитки більше не продаються.

Повідомляється, що у зв'язку із запланованим у Києві концертом цієї групи, на адресу Жовтневого Палацу столиці прислали лист про проведення цієї події, однак Жовтневий Палац не підписав договір, тобто концерту в Києві не буде.

Як повідомляли Українські Новини, російська група "Воровайки" зібралася в тур по Україні виступати з українофобськими піснями.

Раніше депутат "Єдиної Росії" приїхав за українським паспортом і "попався" СБУ.