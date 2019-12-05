Можливий спільник Садового Коровайник оскаржив заставу в розмірі 154 тис. гривень

Виконуючий обов'язки директора департаменту містобудування Сергій Коровайник, який є підозрюваним у кримінальному провадженні стосовно мера Львова Андрія Садового, оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в сумі 153 680 гривень.

Про це Українським Новинам повідомили його адвокати Олена Талалаєва і Руслана Юхименко.

Також захист повідомив, що суд ще не розглянув апеляційну скаргу.

28 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Коровайнику запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 154 тис. гривень.

Крім того, суд зобов'язав його прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи в суд на першу вимогу; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілим (представниками потерпілого) та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада Вищий антикорупційний суд призначив мера Львова Садовому 1 мільйон гривень застави.

А 4 грудня змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Садового підозрюють в зловживанні владою. Мер Львова повідомив, що в 2015 році на Відкритому инвеститационном конкурсі Львів залучив компанію СТОР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримав 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.