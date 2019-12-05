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05 грудня 2019, четвер, 17:00 18
Судова влада 2019-12-05T17:45:02+02:00
Українські Новини
Можливий спільник Садового Коровайник оскаржив заставу в розмірі 154 тис. гривень

Можливий спільник Садового Коровайник оскаржив заставу в розмірі 154 тис. гривень

Апеляція, застава, Андрій Садовий, Сергій Коровайник
Сергій Коровайник Фото: Твоє місто
Сергій Коровайник Фото: Твоє місто

Виконуючий обов'язки директора департаменту містобудування Сергій Коровайник, який є підозрюваним у кримінальному провадженні стосовно мера Львова Андрія Садового, оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в сумі 153 680 гривень.

Про це Українським Новинам повідомили його адвокати Олена Талалаєва і Руслана Юхименко.

Також захист повідомив, що суд ще не розглянув апеляційну скаргу.

28 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Коровайнику запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 154 тис. гривень.

Крім того, суд зобов'язав його прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи в суд на першу вимогу; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілим (представниками потерпілого) та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада Вищий антикорупційний суд призначив мера Львова Садовому 1 мільйон гривень застави.

А 4 грудня змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Садового підозрюють в зловживанні владою. Мер Львова повідомив, що в 2015 році на Відкритому инвеститационном конкурсі Львів залучив компанію СТОР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримав 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.

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