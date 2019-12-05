Двоє чоловіків хотіли викрасти помічницю депутата Ради і вимагати викуп $500 тис

Національна поліція запобігла викраденню помічниці депутата Верховної Ради. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіціі, передають Українські Новини. "Зловмисників, які чітко спланували її викрадення з метою вимагання викупу в розмірі 500 тисяч доларів США, затримали. В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії", - сказано в ньому. Зазначається, що в листопаді правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка готує викрадення людини з метою отримання винагороди. Слідчі Головного слідчого управління почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу, а потім разом зі співробітниками карного розшуку та оперативних служб почали документування їхньої злочинної діяльності. У четвер правоохоронці затримали підозрюваних, які планували викрадення помічниці депутата Ради із застосуванням насильства. При цьому в повідомленні не вказані імена помічниці і депутата. Зазначається, що при огляді у підозрюваних вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату. Затримані - двоє раніше судимих жителів різних областей України, віком 31 і 47 років. Досудовим розслідуванням установлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготувалися для подальшого тримання жертви після викрадення. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=tkS3Nawh2Wg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Підозрюваних затримано, вирішується питання про оголошення їм підозри в скоєнні злочину. Згідно із санкцією статті, їм загрожує від 5-х[ до 10-х років позбавлення волі. Зараз проводяться слідчі дії. Як повідомляли Українські Новини, вночі у Києві біля метро "Лісова" четверо чоловіків викрали дівчину. Раніше під Києвом "волонтер" викрала 3-місячну дитину.