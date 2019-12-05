Двоє чоловіків хотіли викрасти помічницю депутата Ради і вимагати викуп $500 тис

Національна поліція запобігла викраденню помічниці депутата Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіціі, передають Українські Новини.

"Зловмисників, які чітко спланували її викрадення з метою вимагання викупу в розмірі 500 тисяч доларів США, затримали. В рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії", - сказано в ньому.

Зазначається, що в листопаді правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка готує викрадення людини з метою отримання винагороди.

Слідчі Головного слідчого управління почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу, а потім разом зі співробітниками карного розшуку та оперативних служб почали документування їхньої злочинної діяльності.

У четвер правоохоронці затримали підозрюваних, які планували викрадення помічниці депутата Ради із застосуванням насильства.

При цьому в повідомленні не вказані імена помічниці і депутата.

Зазначається, що при огляді у підозрюваних вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату.

Затримані - двоє раніше судимих ​​жителів різних областей України, віком 31 і 47 років.

Досудовим розслідуванням установлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготувалися для подальшого тримання жертви після викрадення.

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Підозрюваних затримано, вирішується питання про оголошення їм підозри в скоєнні злочину.

Згідно із санкцією статті, їм загрожує від 5-х[ до 10-х років позбавлення волі.

Зараз проводяться слідчі дії.

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