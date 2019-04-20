Ночью в Киеве возле метро "Лесная" четверо мужчин похитили девушку

Вчера вечером, 19 апреля, в Киеве около станции метро "Лесная" мужчины похитили девушку и скрылись с места события на автомобиле, предположительно Renault или Nissan. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что в автомобиле с номерами "АИ1783ЕА" было четверо мужчин возраста до 35 лет.

Похищенная была одета в белые полосатые штаны и серую кофту. Предварительно, ей около 18-25 лет. Рост девушки составляет около 160 сантиметров. Она имеет среднее телосложение и русые волосы.

Полиция ввела оперативный план "Перехват" по всему городу, однако, по состоянию на 7:00, он был снят. Поиск автомобиля продолжается. Предположительно, автомобиль поехал в сторону Броваров.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве похитили 3-летнего ребенка.

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