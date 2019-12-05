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05 грудня 2019, четвер, 14:00 34
Суспільство 2019-12-05T15:15:02+02:00
Українські Новини
В Україну йде несподіване потепління з густими туманами: прогноз погоди на кінець тижня

В Україну йде несподіване потепління з густими туманами: прогноз погоди на кінець тижня

Погода, Непогода, погода в Україні, Укргідрометцентр
Туманне поле в Україні
Туманне поле в Україні

Не дивлячись на те, що в Україну рухається антициклон з дощем і снігом, 6 грудня в Києві буде мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2 ... -7 градусів, вдень +3 ... +8 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -8 ... -13 градусів, удень 0 ... +5 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі -2 ... -4 градуси, удень +6 ... +8 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі -3 ... -5 градусів, удень +5 ... +7 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі -9 ... -11 градусів, удень +2 ... +4 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, удень +2 ... +7 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, удень +2 ... +7 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, удень +1 ... +6 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 ... -5 градусів, вдень +4 ... +9 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 2 ... -3 градуси, удень +5 ... +10 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі -1 ... +1 градус, удень +6 ... +8 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик розповіла, яку погоду чекати на Новий рік і Різдво, і попередила, що зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.

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