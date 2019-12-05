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  • Cosmopolitan звільнив заступника головного редактора за саркастичний текст про поховання Героя України
05 грудня 2019, четвер, 13:27 22
ЗМІ 2019-12-05T15:15:02+02:00
Українські Новини
Cosmopolitan звільнив заступника головного редактора за саркастичний текст про поховання Героя України

Cosmopolitan звільнив заступника головного редактора за саркастичний текст про поховання Героя України

Герой України, Похорони, Євгенія Пліхіна, Cosmopolitan
Євгенія Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
Євгенія Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina

Бренд Cosmopolitan з 5 грудня припинило співпрацю з заступником головного редактора журналу Євгенією Пліхіною та висловлює співчуття сім’ям та близьким Героїв та просить вибачення за текст, опублікований Пліхіною на її особистій сторінці.

Про це йдеться в офіційній заяві Cosmopolitan, опублікованій в Facebook.

Цим листом хочемо висловити офіційну позицію бренду Cosmopolitan Україна щодо неприпустимого вчинку Євгенії Пліхіної.

"Увесь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибоке співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро перепрошує за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже шкодуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки. З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною – вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan", - йдеться в ній.

Нагадаємо, 4 грудня заступник головного редактора журналу Cosmopolitan Україна Євгена Пліхіна опублікувала саркастичне повідомлення на своїй сторінці в Facebook і каналі в Telegram про церемонії прощання із загиблим бійцем "Альфи" СБУ, якого Президент України посмертно нагородив високим званням Героя України.

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