Лица не танцевальные: в соцсетях возмущены насмешкой замглавреда Cosmopolitan Ukraine над похоронами снайпера Волочаева

Заместитель главного редактора журнала Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина в своем Facebook высмеяла похороны полковника ЦСО "Альфа" СБУ, 37-летнего снайпера Дениса Волочаева, который погиб, выполняя боевое задание на Донбассе.

В день похорон Волочаева в Киеве, 3 декабря, Плихина сделала в Фейсбуке провокационное сообщение.

"А что, людей еще принято хоронить помпезно? Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу - толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, здесь же вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю - лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и черные. Прислушалась - марш. Похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру на улицу с требованием сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что лопаются. Гвоздики, вся атрибутика..." - написала редактор



Плихина также пишет, что не разобралась, как обойти "это горе", и "в своей ярко-красной шапочке и той же куртке уперлась в "сердце этого замеса, просто в центр погребального марша".

В соцсетях пост Плихиной вызвал массу возмущения и обсуждения.

Критических замечаний поступило так много, что Евгения Плихина была вынуждена удалить свой скандальный опус. Вскоре на ее странице в Facebook появился другой пост, в котором она просит прощения, утверждая, что никого не хотела оскорбить.

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, принизить честь Героев или насмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более, смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, нельзя трогать деликатную тему. Я соболезную и приношу свои извинения", - написала Плихина.

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