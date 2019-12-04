подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Политика
  • Лица не танцевальные: в соцсетях возмущены насмешкой замглавреда Cosmopolitan Ukraine над похоронами снайпера Волочаева
04 декабря 2019, среда, 17:02 2382
Политика 2019-12-04T17:05:17+02:00
Українські Новини
Лица не танцевальные: в соцсетях возмущены насмешкой замглавреда Cosmopolitan Ukraine над похоронами снайпера

Лица не танцевальные: в соцсетях возмущены насмешкой замглавреда Cosmopolitan Ukraine над похоронами снайпера Волочаева

Евгения Плихина, Скандал, смерть военного, Реакция соцсетей
Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina

Заместитель главного редактора журнала Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина в своем Facebook высмеяла похороны полковника ЦСО "Альфа" СБУ, 37-летнего снайпера Дениса Волочаева, который погиб, выполняя боевое задание на Донбассе.

В день похорон Волочаева в Киеве, 3 декабря, Плихина сделала в Фейсбуке провокационное сообщение.

"А что, людей еще принято хоронить помпезно? Сегодня неслась на работу в наушниках, и вижу - толпа людей на перекрытой дороге стоит. Ну, думаю, фестивальчик какой-то, центр города, здесь же вечно какая-то вечеринка. Приглушила музыку, смотрю - лица у всех не танцевальные и не стритфудные. Мрачные и черные. Прислушалась - марш. Похоронный. Оказалось, в СБУ умер какой-то, судя по всему, не последний человек. Вытащили всю структуру на улицу с требованием сделать сочувственные выражения. Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что лопаются. Гвоздики, вся атрибутика..." - написала редактор


Плихина также пишет, что не разобралась, как обойти "это горе", и "в своей ярко-красной шапочке и той же куртке уперлась в "сердце этого замеса, просто в центр погребального марша". 

В соцсетях пост Плихиной вызвал массу возмущения и обсуждения. 

Критических замечаний поступило так много, что Евгения Плихина была вынуждена удалить свой скандальный опус. Вскоре на ее странице в Facebook появился другой пост, в котором она просит прощения, утверждая, что никого не хотела оскорбить. 

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, принизить честь Героев или насмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более, смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, нельзя трогать деликатную тему. Я соболезную и приношу свои извинения", - написала Плихина.

Как сообщали Українські Новини, социальные сети взорвались реакцией на скандальное выступление студии "Квартал 95" с национальным заслуженным академическим народным хором Украины им. Веревки, в котором "кварталовцы" высмеяли поджег дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Больше новостей о: Евгения Плихина Скандал смерть военного Реакция соцсетей

Архив
Новости
"95 Квартал" стал на колени перед Поплавским, - СМИ 19:19
Депутат "Единой России" приехал за украинским паспортом и "попался" СБУ 19:09
Полиция начала расследовать пожар в одесском колледже 19:09
Пожар в Одессе.
Студентка Одесского колледжа погибла при пожаре: список пострадавших 19:05 Исправлено
Вятрович прогулял заседание суда по делу о символике дивизии СС "Галичина", – Бужанский 18:49
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
больше новостей
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok